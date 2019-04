Camminare fa dimagrire, ma ci sono alcune regole da seguire

Sebbene lo sport sia uno dei binomi principali per poter dimagrire, assieme ad una corrente alimentazione, non è detto che tutti abbiano voglia di chiudersi in una palestra a fare degli sforzi immani per essere perfetti alla prova costume che è sempre più vicina. Un’alternativa a questi sforzi è camminare. Tutti i più grandi professionisti hanno confermato il fatto che camminare faccia dimagrire, oltre a fare bene, ma non basta semplicemente questo. Ci sono delle semplici regole da seguire affinché una banale camminata possa fare i suoi effetti. Certo, non ci ritroveremo il fisico scolpito delle modelle o degli atleti, i quali passano la maggior parte della loro giornata nella palestra, ma riusciremmo a vedere qualche piccolo miglioramento che male non fa. Vediamo come aiutarci senza soffrire troppo.

Camminare e dimagrire, un semplice binomio che ha delle regole precise

Partiamo dicendo che professioni come dietologi, nutrizionisti e medici in generali confermano che scientificamente fare un minimo di attività fisica, anche se leggera, non importa, fa bene alla salute oltre che alla nostra forma fisica. Addirittura, sempre a detta di essi, basterebbe anche camminare, quindi fare una passeggiata di almeno 60 minuti, tre o quattro volte alla settimana.

Cosa accade nel nostro corpo quando camminiamo?

Molti si sono posti questa domanda e quindi ecco la risposa: con l’attività del camminare, il nostro corpo si mantiene ben allenato senza eccedere in palestra, ma riusciremo anche a bruciare grassi e quindi a dimagrire. E fino a qui è tutto ok, tutto chiaro. Ma solo camminare non basta! E’ necessario seguire delle semplici regole. La prima è quella di evitare di fare passi lunghi mentre si cammina.

Come primo effetto negativo, potremo avere delle ripercussioni negative per la schiena; nell’attività del camminare è necessario avere una postura normale, e quindi una schiena dritta e non avere mai la testa abbassata, bisogna avere gli addominali lievemente sotto sforzo e braccia a 90°. La camminata, quindi, non è poi un’attività così banale come sembra. Altra cosa importante è l’avere una andatura costante, né troppo veloce, né troppo lenta, ma media.

Una cosa importante è tenere sotto controllo il battito cardiaco

E’ bene avere un dispositivo a portata di mano ed utilizzarlo per controllare il battito cardiaco. Bisogna sapere che la percentuale richiesta per smaltire i grassi è compresa tra il 60 ed il 70%. Molto importante è l’attività del riscaldamento prima di camminare ma anche dopo aver camminato. L’attività del riscaldamento è importante perché preserva il fisico da eventuali infortuni o noiosi contrattempi.

Altra regola importante è il percorso che decidete di fare: molto indicato è una tipologia di percorso variabile, quindi non al 100% pianeggiante, ma con qualche leggera pendenza e delle rampe di scale.

Infine, ultimo consiglio ma non meno importante è quello di vedere il momento della camminata non come uno sforzo, ma come un hobby per staccare la spina dalla quotidianità e dedicarsi un po’ a sé. Magari fate un gruppo con gli amici e andate a camminare tutti insieme. Indichiamo soprattutto di camminare nel verde soprattutto.