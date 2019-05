Un caso mortale per il morbo della “mucca pazza” in Italia. Una donna di 59 anni è morta nell’ospedale di “Bellaria” di Bologna, era residente a Bologna. La procura indaga sull’accaduto e si attendono le analisi dell’autopsia per avere la conferma. Nel frattempo sono stati iscritti nel Registro degli indagati 40 persone fra medici e infermieri che avrebbero scambiato la malattia per una polmonite.

Il caso mortale di mucca pazza in Italia

La donna era stata ricoverata la prima volta il 7 aprile e gli era stata diagnosticata la polmonite; sembra che la donna fosse già in cura per un linfoma all’Irst di Meldola. La donna anche facendo la terapia assegnata non migliorava ed è tornata in ospedale al pronto soccorso, subito è stata trasferita nel reparto infettivo e poi in quello di Neurologia per la sopravvenuta encefalite autoimmune. Il primo maggio la donna è entrata in coma, è deceduta il 5 maggio. La diagnosi finale riporta che la donna è morta per il morbo Creutzfeldt-Jakob, che causa la mucca pazza. E’ stata esclusa la recidiva del tumore.

In attesa dell’autopsia sono state iscritte nel registro degli indagati 40 persone

Sono stati indagati 40 persone tra medici e infermieri, per la sicurezza della diagnosi si attende l’esame dell’autopsia che richiede comunque tempi lunghi.