Cibi contaminati: dopo un’accurato controllo, la Coldiretti ha stilato una lista di prodotti pericolosi per la salute nell’anno 2018 in Italia, anno in cui sono scoppiate diverse allerte alimentari.

Su circa 400 allarmi, il 17% hanno riguardato prodotti nazionali, il 49% da altri Paesi dell’Unione Europea e il 34% dai Paesi Extracomunitari.

Cibi contaminati: i maggiori rischi in Italia ma in tutto il Mondo, si sono trovati nei seguenti alimenti

1) Pesce spagnolo: è stato trovato un’alto contenuto di mercurio e infestazioni del verme Anisakis

2) Ostriche vive dalla Francia: è stata riscontrata presenza di Norovirus, provoca vomito e diarrea

3) Pollo dalla Polonia: il motivo è la contaminazione da Salmonella Enterica

4) Pesce dalla Francia: anche qui come nel pesce spagnolo, è stato trovato il verme Anisakis

5) Nocciole dalla Turchia: c’è presenza di Aflatossine, sostanze considerate cancerogene

6) Cozze dalla Spagna: presenza di batterio Esherichia Coli

7) Arachidi dall’Egitto: presenza di Aflatossine

8) Manzo dal Brasile: contaminazione da Escherichia Coli-Shigatoxin

9) Nocciole dall’Azerbaijan: presenza di Aflatossine

10) Pollo dal Brasile: presenza di Escherichia Coli-Shigatoxin