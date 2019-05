Coca Cola minaccia di sospendere le ricerche che sostiene, ecco perchè

Degli appositi meccanismi contrattuali aiuterebbero la Coca Cola a nascondere i risultati delle ricerche sfavorevoli al colosso proprio perchè finanzia le ricerche in questione.

L’accusa in questione è stata lanciata da un team di ricercatori dell’Università di Cambridge che analizzando 87mila pagine di documenti ha evidenziato che delle clausole contrattuali di finanziamento della Coca Cola avrebbero dato all’azienda la possibilità di visionare i risultati degli studi prima della pubblicazione.

Non solo questo, la Coca Cola potrebbe, sempre per clausole contrattuali, far sospendere lo studio (nel caso magari fosse sfavorevole all’azienda) senza un motivo particolare, rientrando in possesso dei dati ottenuti fino a quel momento.

Va specificato, però così come sostengono i ricercatori dello studio in questione appena pubblicato, che non ci sono prove che l’azienda abbia mai sospeso uno studio finanziato anche se, sottolineano i ricercatori, l’azienda avrebbe il diritto di farlo.

Gli studi finanziati dalla Coca Cola, ovviamente, riguardano innanzitutto nutrizione e attività fisica e basti ricordare che le bevande gassate, prodotte dall’azienda, sono uno dei fattori ritenuti responsabili di obesità infantile.