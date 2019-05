Collirio antibiotico ritirato dalle farmacie, marca e lotti

Ritirati dalle farmacie due lotti di Collirio antibiotico utilizzato nel trattamento di infezioni dell’occhio. L’avviso di allerta è stato emanato dall’AIFA e riguarda la specialità medicinale Tobral collirio 5Ml 0,3% – AIC 041665035 prodotto dalla ditta Gekofar S.r.l. I lotti interessati sono: 8FXE1A scadenza 31-1-2021 e n. 8FXH1B scadenza 28-2-2021.

Il ritiro si è reso necessario per una comunicazione non corretta degli eccipienti. Per tutti coloro che stanno utilizzando questo farmaco, consultare il medico di base o rivolgersi in farmacia.

