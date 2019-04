Collirio ritirato dalle farmacie, ecco marca e lotti

Nuovo ritiro di collirio comunicato dall’AIFA (agenzia italiana del farmaco). Il ritiro riguarda il collirio Ocusynt prodotto dalla ditta Bausch & Lomb-Iom Spa. I lotti ritirati sono il numero 511618 con scadenza aprile 2020 e il numero 512318 con scadenza giugno 2020 del farmaco COLL 30FL0,2ML50MCG/ML – AIC 038612038. Nel comunicato si legge che il ritiro in via cautelare è stato effettuato per “risultati fuori specifica”. Il collirio Ocusynt è utilizzato nella cura di malattie patologiche come il Glaucoma.

