Collutorio naturale fai da te: addio alla placca in breve tempo

Tenere in salute la nostra igiene orale è fondamentale per tutto il resto del nostro corpo. Infatti, se qualcosa non va in essa, di conseguenza, ne risente tutto il resto del corpo. Per fare questo ed evitare delle ripercussioni poco piacevoli, vi consigliamo, ovviamente, un buon collutorio che sicuramente aiuterà in tal caso.

Ma avete mai pensato che è possibile realizzare in casa un collutorio personale senza per forza spendere dei soldi con dei collutori troppo commercializzati e che magari non aiutano nemmeno?

Noi vi vogliamo mostrare come sia possibile creare da sé un collutorio personale che è capace di pulire la vostra bocca ed eliminare anche la minima presenza della placca. Nel caso in cui non sareste soddisfatti, non avreste buttato inutili soldi.

Creare un collutorio da soli in casa, ecco come fare

Ovviamente, ogni ricetta che si rispetti ha bisogno dei suoi ingredienti.

In tal caso, dobbiamo avere 1 cucchiaio di bicarbonato, ½ cucchiaino di sale, ½ tazza di acqua ossigenata, 1 tazza di acqua fredda, ½ tazza di acqua calda.

Una volta che avrete raggruppato gli ingredienti che più vi servono, dovete mescolare il sale con il bicarbonato di sodio e metterli su di uno spazzolino da denti, precedentemente bagnato con acqua tiepida.

Dopo avere fatto questo, bisogna lavare i denti per circa due minuti e poi risciacquate.

In seguito, dovete usare il collutorio con l’acqua calda e l’acqua ossigenata, fare dei gargarismi con questa soluzione e poi sciacquate.

Si continua con uno stuzzicadenti in modo tale da rimuovere la placca tra i denti, per poi concludere con il risciacquare con acqua fredda.

Se volete un risultato che vi sbalordisca, dovete ripetere questo procedimento due volte.

La crema al bicarbonato fai da te contro rughe, macchie e zampe di gallina