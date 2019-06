Come avere i denti bianchi in base a quello che mangiamo

Il desiderio di tutti noi sarebbe quello di avere dei danti davvero bianchi, come quelli delle star che vediamo al cinema oppure in tv. Certo, uno sbiancamento dal dentista costa davvero tanto, ma esiste anche un metodo fai da te per avere non solo i denti bianchi come vogliamo, ma anche sani, così da vedere poche volte il nostro dentista e risparmiare anche qualcosa di soldi.

Diciamo che anche la questione dei denti belli e bianchi deriva da quello che mangiamo. Infatti, esistono dei cibi che ci permettono di mantenere i nostri denti bianchi avendo proprio tale predisposizione nelle loro funzioni e nei loro benefici.

Iniziamo indicandovi tra di essi i diversi tipi di frutta e di verdura. Ad esempio, una gran bella idea sarebbe quella di iniziare a mangiare i broccoli e il cavolfiore, i quali sono un po’ più duri da masticare a volte. In questo modo, si arriva a produrre una quantità maggiore di saliva, che per l’appunto aiuta nel compito di preservare lo smalto della nostra dentatura.

Passiamo a qualche frutto più piacevole, come ad esempio le fragole, le quali grazie all’acido malico in esse contenuto, ci permettono di mantenere il bianco dei nostri denti. Non dimentichiamo la potenza dello yogurt e del formaggio con il loro acido lattico, dall’effetto sbiancante.

Denti bianchi, quali sono i cibi da non mangiare?

Altri cibi che possono aiutarci in questo senso sono la frutta secca ed i semi, che sono utili anche per preservare la buona salute del cuore. Ma anche l’ananas con la sua bromelina, un enzima che distrugge le proteine che si depositano sui denti, ingiallendoli. E ancora: è consigliato per questo motivo anche sedano, cipolle, carote e mele.

I cibi oppure le bevande che invece non bisogna mangiare sono le dosi eccessive di thè, caffè, vino, bevande acide, alcoliche, zuccherate, e gassose. E poi i dolci, condimenti scuri e salse, che già di per sé non ci fanno bene, se poi non ci permettono di avere i denti bianchi come li vogliamo noi, conviene proprio eliminarli dalla nostra alimentazione.