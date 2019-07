Come avere le ciglia lunghe in modo del tutto naturale

Tutte noi donne abbiamo una cosa in comune: il desiderio di avere delle ciglia molto lunghe. Per fare questo, o meglio, per avere quel senso di profondità che una ciglia lunga solo può darci, ricorriamo al mascara. Certo, sicuramente ci permette di avere uno sguardo più intenso, ma c’è anche un’altra faccia della moneta, quella che poco ci piace: mettendo il mascara, rischiamo di perdere le nostre ciglia.

Poi, non tutte sanno che le ciglia hanno un loro ciclo di vita: normalmente crescono, cadono e si rinnovano ogni cinque mesi, e si tratta di un processo molto più lento se facciamo un confronto con la crescita dei capelli.

Comunque, madre natura ha pensato anche a questo: prima di recarvi in qualche centro per farvi ricrescere le ciglia, perché non pensate di provare dei metodi del tutto naturali che non vi chiedono nemmeno chissà quanto denaro?

Scopriamoli insieme.

Far crescere le ciglia più lunghe usando solo quello che la natura ci offre

I prodotti che vi andiamo a presentare sono due e sono:

Olio di ricino

L’olio di ricino è naturale al 100% e si applica in questo modo: dopo una lunga giornata, bisogna pulire bene la faccia ed applicarlo la sera sulle ciglia umide così da tenerlo per tutta la notte, per avere il tempo giusto di agire.

Non è difficile applicarlo: per farlo basta anche prendere lo scovolino di un vecchio mascara, dopo che lo si è puliti per bene.

Se poi lo si vuole rendere più delicato ed evitare irritazioni, non sarebbe male mischiarlo con altro olio neutro. Noi vi consigliamo, a questo punto, di mischiare due tipi di olio, rosmarino e ricino insieme.

Per avere un risultato sorprendente basta una sola qualità: la costanza.

Infatti, bisogna applicare questo mix tutti i giorni per avere un grande risultato che di certo non farà rimpiangere altri prodotti commerciali o dei trattamenti specifici.

Infine, una volta che ci sveglia la mattina, bisogna lavarsi bene la faccia per rimuovere i residui.

Olio d’oliva

Altro prodotto che può aiutare è ancora un olio: per la precisione parliamo di un’altro miscuglio efficace che si prepara con un cucchiaio di olio di oliva, un cucchiaio di olio di ricino e un cucchiaio di olio di mandorle da mescolare bene.

Il risultato di questo mix sarà una maschera che deve essere applicata sulle ciglia e tenuta per circa una mezz’ora, e che bisogna fare 2 volte a settimana.

Altri metodi naturali per far crescere le ciglia

Se non vi piace questa soluzione potete anche provare la vaselina e il burro di cacao.

Ma la salute delle ciglia non è un qualcosa di estraneo all’alimentazione che facciamo: infatti, una sana alimentazione aiuterà ad avere delle ciglia più lunghe.

I cibi che lo permettono sono uova, fegato, broccoli e verdure a foglia scura.