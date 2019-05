Come risolvere il problema dello stomaco gonfio in modo naturale

Tutti noi all’improvviso sentiamo che il nostro stomaco inizia ad essere gonfio. Certo, non è nulla di grave, ma è pur sempre un fastidio che agita le persone. Ci sono un’infinità di motivi che possono generare questo genere di scocciatura, e in base ad essi, è semplice risolvere il problema, in qualsiasi modo esso si manifesti. I comun denominatore di questo fastidio dello stomaco gonfio ha il nome di batterio Helicobacter pilory, una delle cause principali dello stomaco gonfio. Ovviamente, il batterio non è che vive già dentro di noi, ma viene solitamente introdotto nel nostro organismo quando mangiamo del cibo sporco. Quindi, finalmente, possiamo capire cosa si cela sotto allo stomaco gonfio. I sintomi sotto cui si manifesta questo fastidio sono molteplici e risultano essere i seguenti:

– Dolore alla parte superiore dello stomaco

– Bruciore di stomaco

– Ventre gonfio

– Spasmi

– Diarrea

– Reflusso

– Stipsi

Ora, dopo che abbiamo scoperto ciò, possiamo decidere di prendere due strade molto diverse, ma allo stesso modo efficaci: o decidiamo di ricorrere a dei farmaci, oppure possiamo usare ciò che madre natura ci offre. Vediamo qui di seguito quali sono gli ingredienti per creare un rimedio del tutto naturale contro questo fastidio.

Come preparare un rimedio naturale contro lo stomaco gonfio

Gli ingredienti:

– 1 cetriolo

– Il succo di un limone

– 1 cucchiaio di zenzero grattugiato

– Mezzo bicchiere d’acqua

– 1 cucchiaio di aloe vera

– Una manciata di prezzemolo

La preparazione

Come primo step, bisogna inserite tutti gli ingredienti in un frullatore. Dopo averlo lasciato agire, spegnete il frullatore non appena avrete ottenuto un bel frullato

Molto semplice, vero? Con questa bevanda potrete mantenere il vostro organismo ben idratato e di espellere le tossine in eccesso, oltre ovviamente a sgonfiare lo stomaco.