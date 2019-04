Come schiarire ginocchia e gomiti scuri in vista dell’estate: 5 rimedi naturali

Con l’accumulo di cellule morte ginocchia e gomiti tendono a scurirsi: se date un’occhiata ai vostri gomiti vi accorgerete che, in molti casi, la loro pelle è più scura di quella di altre parti del corpo. I gomiti, infatti, sono l’estremità che tendiamo ad appoggiare quando sediamo e tendono,quindi, ad accumulare un maggior numero di cellule morte. Come si fa, quindi, a schiarire la pelle dei gomiti, soprattutto in vista dell’estate, stagione in cui questa parte del corpo rimane più esposta?

Oltre a scurirsi la pelle dei gomiti e delle ginocchia tende anche a seccarsi poichè si tratta di zone che non dispongono di ghiandole sebacee, la pelle, quindi tende a screpolarsi dando al suo aspetto una consistenza peggiore.

Vediamo 5 rimedi naturali per eliminare le cellule morte da ginocchia e gomiti per dare alla pelle un aspetto più pulito e sano in vista dell’estate.

5 rimedi per gomiti e ginocchia scuri: ecco come fare

Bicarbonato di sodio

Mescolare il bicarbonato con un pò d’acqua e applicare la pasta ottenuta su gomiti e ginocchia scuri lasciandola agire per 5 minuti. Sfregare un pochino e sciacquare con acqua tiepida. Ripetere il trattamento 2 o 3 volte alla settimana ricordarsi, dopo, di applicare una crema idratante sulle zone trattate.

Avena

Mescolare 2 cucchiai di farina di avena con due cucchiai di latte, applicare la pasta ottenuta sui gomiti e le ginocchia e massaggiare per un minuto. Lasciare agire per 10 minuti e sciacquare con acqua fredda. Applicare crema idratante.

Farina di ceci

Impastate con la farina di ceci dell’acqua fino ad ottenere una pasta da applicare su ginocchia e gomiti. Eliminare l’impacco quando sarà secco ed applicare sulle stesse zone una generosa dose di vasellina. Bendate le zone trattate e lasciare agire la vasellina tutta la notte.

Olio d’oliva

Scaldare l’olio d’oliva ed applicarlo alle zone scure da trattare sfregandolo la sera prima di andare a letto. Ripetere per 3 volte a settimana.

Limone

Il limone è un ottimo schiarente: sfregare gomiti e ginocchia con mezzo limone per circa 10 minuti. Il trattamento va ripetuto tutti i giorni fino allo schiarimento delle zone applicando crema idratante dopo il trattamento.