Come si può dimagrire senza fare alcuna dieta

Salvo il caso in cui non si vada da un dietologo o da un nutrizionista che vi stiano seguendo per ragioni specifiche, ci sono alcuni modi per perdere qualche chilo senza troppa sofferenza e fatica. Molto spesso capita, che mettendo in atto la dieta fai da te composta da petto di pollo e insalata, dopo un primo periodo di buona volontà, diventa un supplizio che va ad influire negativamente sull’umore, e porta la persona a ributtarsi su dolci e carboidrati.

Metodi di dimagrimento

Ci sono metodi che prevedono un dimagrimento lento con risultati non immediati, però più facili da mantenere e così da avere risultati che ripagano, evitando la comparsa di smagliature e la perdita di tono muscolare.

Se si seguono dei principi e si prendono determinate abitudini, si può dimagrire senza fare diete. La cosa basilare e che non bisogna saltare alcun pasto, dalla colazione alla cena, e inserire anche due spuntini, a metà mattina e metà pomeriggio. La colazione deve essere la più abbondante e soddisfacente, in modo da avere energie per la giornata e stimolare il metabolismo.

I consigli principali sono: escludere tutto ciò che è preparato industrialmente, gli alimenti precotti o confezionati, sono molto spesso ricchi di zucchero, sale e conservanti.

Alimenti traditori: ecco di cosa si tratta

Ci sono molti alimenti chiamati “traditori”, sono tutti quelli che sembrano innocui, ma in verità non lo sono. Fanno parte di questi, gli yogurt alla frutta, i cereali per la prima colazione, i succhi di frutta, le bibite in generale e gli alcolici. Evitare i condimenti e le salse come mayonese, ketchup, salsa tonnata. Prediligere le cotture leggere è un’ottima idea, cuocete al forno, alla griglia, al vapore, lessate ma evitate stufati e intingoli, così come i fritti. Usare solo olio di oliva e le spezie per insaporire le pietanze, bere molta acqua e usare la frutta negli spuntini.

Sostituto di pane, pizza e pasta, è il riso, anche se di tanto in tanto non fatevi problemi ad indulgere. Anche per i dolci non serve un divieto assoluto, ma solo moderazione, è importante consumarli a colazione o comunque nella mattinata, in modo da poterli smaltire durante la giornata, preferibilmente torte fatta in casa, pane con marmellata, toast con il miele, non esagerando con le porzioni.

Praticare sport è importante per tonificarsi e bruciare grassi, ma anche semplicemente camminare, fare le scale, andare in bicicletta, insomma, fare movimento, è un importante elemento per dimagrire senza dieta.