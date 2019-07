Con la dieta Plank si perdono 9 chili in sole 2 settimane, ecco come

Volete perdere molti chili in sole poche settimane? Questa ricetta è alla base della dieta Plank che si tratta di un sistema di calo ponderale da utilizzare solo per 2 settimane. Una volta finite, ci si ritroverebbe con 9 chili in meno nel giro di questo poco tempo. Attenzione però, questo dieta può essere fatta solo una volta l’anno e il suo effetto dura fino a 3 anni, quindi, non può essere presa e lasciata a proprio piacimento.

Infatti, invece di essere una dieta vera e propria, è più che altro un regime alimentare iperproteico e quasi completamente privo di carboidrati e fibre. Ma c’è da dire che grande importanza viene data alla caffeina che diventa l’alimento cardine di questo regime alimentare.

Assolutamente sono da evitare i condimenti come lo zucchero, i dolcificanti, l’alcool e tutte le bevande gassate e non si può cambiare anche uno solo degli alimenti con un altro. Inutile dire che i grassi vegetali sono inesistenti mentre quelli animali sono inclusi nella carne e nel pesce.

Come perdere 9 chili in sole due settimane in questo modo

Di seguito, vi mostriamo il menù settimanale, e vi preghiamo di ricordare che tale regime deve essere seguito solo per 2 settimane consecutive e non oltre.

Lunedì

Prima Colazione: caffé senza zucchero in quantità desiderata.

Pranzo: due uova sode con spinaci poco salati.

Cena: una grande bistecca o tre fette di arrosto con insalata verde e sedano.

Martedì

Prima Colazione: caffé, senza zucchero ed un panino.

Pranzo: una grande bistecca , insalata verde ed un frutto a piacere.

Cena: prosciutto cotto in quantità desiderata.

Mercoledì

Prima Colazione: caffé, senza zucchero ed un panino.

Pranzo: due uova sode con insalata verde e pomodori.

Cena: prosciutto cotto ed insalata verde.

Giovedì

Prima Colazione: caffé senza zucchero ed un panino.

Pranzo: un uovo sodo, carote cotte o crude, formaggio svizzero.

Cena: frutta e yogurt naturale.

Venerdì

Prima Colazione: caffé, senza zucchero e carote con limone.

Pranzo: pesce al vapore e pomodori.

Cena: una bistecca ed insalata verde.

Sabato

Prima Colazione: caffé, senza zucchero ed un panino

Pranzo: pollo alla griglia

Cena: due uova sode e carote cotte o crude.

Domenica

Prima Colazione: the con limone.

Pranzo: una bistecca alla griglia e frutta a scelta.

Cena: a scelta quello che desiderate tranne alcool (no vino o birra)

Una volta conclusa questa prima settimana, se ne inizia un’altra uguale. Finita anche la seconda settimana, si può tornare a mangiare normalmente per due anni.