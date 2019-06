Cos’è l’olio di Copaiba? Un antibiotico naturale al 100%

La natura, spesso, sembra darci delle soluzioni naturali a qualsiasi problema salutare che abbiamo. Certo, con questo non si vuole mettere da parte il grande lavoro che scienziati e medici hanno fatto e continuano a fare nella loro ricerca medica, ma se un aiuto può arrivare anche dalla natura, anche per risolvere un piccolo problema di salute, senza arrivare per forza ai medicinali, non è una cosa buona? Ovviamente, i medicinali devono essere presi se poi si vede che l’aiuto naturale non è servito a nulla. Ma comunque, tornando al nostro discorso, protagonista di questo articolo è l’olio di Copaiba, che risulta essere un antibiotico del tutto naturale, capace, addirittura, di curare i dolori muscolari, la digestione, l’acne e tanto altro.

L’olio di Capoiba, l’antibiotico che proviene dalla natura

L’olio di Capoiba è un vero e proprio olio magico, un rimedio del tutto naturale che contiene al suo interno delle proprietà antinfiammatorie, antiossidanti, antibatteriche, diuretiche e ipotensive capaci di eliminare i dolori alla schiena e alle ginocchia, ma anche a rilassare il piede dell’atleta, oltre che a rigenerare la pelle ed eliminare la produzione delle cellule che generano le rughe.

Insomma, sembra davvero essere una soluzione a tutti nostri problemi! Quest’olio magico serve anche per rimuovere la presenza di punti neri e acne sul viso, dato che agisce rapidamente sui pori impedendo che microbi e batteri penetrino in essi.

Ma c’è dell’altro: grazie alle sue proprietà antimicrobiche e antiossidanti, le ferite si guariscono molto rapidamente e facilmente. Risolve anche i problemi interni al nostro organismo dato che è perfetto per problemi digestivi poiché è in grado di velocizzare il processo digestivo, oltre a sradicare la stitichezza, il bruciore e il dolore allo stomaco.

Non è difficile da trovare dato che si tratta di un olio che si può acquistare in tutte le erboristerie on line a prezzi davvero molto bassi se li si va a confrontare con quelli dei prodotti medici che sono davvero molto costosi.

Altre proprietà benefiche sono l’acido cannico e anche il cariofillene, proprietà fondamentali, rispetto alle altre, grazie alla quale l’olio di copaiba è un potente antinfiammatorio naturale e anche un antibiotico.