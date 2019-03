Crema anti-arrossamento per bambini con effetti tossici, marca e lotto

Ritiro immediato di crema anti-arrossamento per bambini. Il ritiro è stato segnalato dal sistema Rapex per prodotti non conformi della UE, con la notifica A12/0418/19. La segnalazione invita di non usare la crema per il bambino ” URIAGE PREMIERE CHANGE CREMA PROTETTIVA BEBE 100 ML” in quanto contiene butilparabene (valore misurato: 0,051%).

Crema anti-arrossamento con sostanza tossica

Il butilparabene è utilizzato nei cosmetici, da tempo gli studi hanno rilevato che ha possibili effetti tossici sulla riproduzione e sullo sviluppo.

Le Agenzie governative per la sicurezza dei medicinali e dei prodotti sanitari della UE sono arrivate a raccomandare di non utilizzare il composto nei cosmetici destinati ai bambini sotto i tre anni di età.

Crema anti-antiarrossamento: lotto ritirato

L’allerta del RAPEX, segnala il prodotto confezionato in tubo di plastica da 100 ml di colore blu e precisamente identifica l’articolo con il numero di lotto con codice a barre: 3661434002298, 801202 – EXP 01/21, la crema è prodotta in Francia.

Il ritiro si è reso necessario in quanto la crema fra gli ingredienti contiene il butilparabene. Gli studiosi hanno constatato che il contatto cutaneo con i prodotti che contengono questa sostanza aromatica, possono creare un potenziale disturbo endocrino.

