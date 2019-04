Curare il cancro con la nuova radioterapia che risparmia i tessuti sani, solo in pochi lo sanno

Il Centro nazionale di adroterapia oncologica di Pavia (Cnao), utilizza l’adroterapia per combattere il cancro, è uno dei sei centri al mondo. Chiamata la terapia del futuro perché è capace di risparmiare i tessuti sani, grazie alla sua precisione, uno dei sei centri al mondo dove si utilizza l’adroterapia contro i tumori. Il cancro si può combattere con protoni o atomi di carbonio. Eppure, questa efficiente e innovativa radioterapia non è molto conosciuta, i pazienti non vengono indirizzati correttamente al centro.

La dottoressa Francesca Valvo, direttore medico del Cnao, dichiara “Ho lavorato una vita nella radioterapia tradizionale, ma adesso non ho dubbi, il futuro è qui”.

Il Centro mette a disposizione un numero di contatto per sapere se il caso patologico è trattabile presso il CNAO:

Il seguente numero è riservato a coloro che desiderano ricevere informazioni sui trattamenti di adroterapia: Telefono: (+39) 0382-078.963 [attivo dalle 09:00 alle 16:00, dal lunedì al venerdì].

Per tutti coloro che vivono questa odissea, tra medici e ospedali, consiglio di visionare il sito: Fondazione CNAO

Il centro sul sito pubblica le storie dei pazienti che sono riusciti a combattere il cancro. Abbiamo scelto la storia di Matilde che ha lottato non solo contro il cancro ma anche con la sua affermazione, da commessa ad imprenditrice.

Matilde ha 24 anni, viene da Onè di Fonte, in provincia di Treviso.



Poco più di un anno fa scopre di avere un tumore maligno (carcinoma adenoidocistico) alla ghiandola parotide, la più grande delle ghiandole salivari che si trova sotto la guancia all’altezza circa dell’orecchio.



Si sottopone a un intervento chirurgico a Padova. L’operazione riesce, ma non è possibile asportare completamente il male. Diverse microcellule tumorali, non operabili, rimangono attive anche in punti molto delicati, come il nervo facciale. Il “bisturi” deve fermarsi anche per evitare il rischio di danni permanenti al volto.



Su indicazione dei medici di Padova Matilde si rivolge al Centro di Riferimento Oncologico di Aviano. In un primo tempo l’ipotesi più accreditata è quella di un ciclo di chemioterapia associato alla radioterapia. Ma l’oncologo che segue Matilde ad Aviano, decide di metterla in contatto con il CNAO, il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica, dove i tumori, come quello di Matilde, sono trattati con fasci di particelle che colpiscono in modo mirato i tessuti malati, preservando quelli sani.



Al CNAO Matilde arriva per la prima volta nell’agosto dell’anno scorso per le visite preliminari. A novembre inizia il trattamento che prevede 16 sedute di adroterapia, di circa 30 minuti l’una. Per un mese Matilde si trasferisce in Lombardia, accompagnata da suo fratello, prima a Milano e poi a Pavia. A dicembre conclude le terapie e la cura ha successo.



I controlli periodici che Matilde effettua al CNAO dimostrano che il cancro è stato fermato. Oggi Matilde sta bene e, dopo aver lavorato diversi anni come commessa, si appresta ad aprire, insieme al fratello, un bar-ristorante tutto suo a Bassano del Grappa