Dentisti economici, solo 15 euro per una carie anche in Italia

I dentisti sono forse i medici più cari presenti. Lo sappiamo, anche una semplice carie si arriva a pagare anche 50 euro, ed è questo il prezzo più basso. Molto spesso, poi, escono altri problemi che magari derivano dalla stessa carie e quindi si arriva ad una cifra davvero importante, che non tutte le famiglie italiane, perlomeno, non riescono a pagare se non a rate. Ma questo non ci giova per nulla. Certo, i dentisti svolgono un’importante professione, e molto spesso dei problemi di diversa natura sono proprio collegati ai nostri denti, e quindi ci ritroviamo spesso e mal volentieri dal dentista. Però, dall’altra parte, soprattutto per la crisi economica che stiamo vivendo da ormai 10 anni, bisognerebbe che anche il medico dei nostri denti ci venga incontro. Per fortuna, chi lo sa se sarà vero o meno, circola una notizia in giro che vede una grande novità per i nostri medici dentisti: una carie non dovrà per forza costare attorno ai 50 euro, ma molto di meno, ovvero solo 15 euro!

In Italia finalmente i dentisti non ci faranno pagare 50 euro per una carie! La novità

Stiamo parlando, nella fattispecie di dentisti pubblici con prezzi davvero molto economici e quindi più accessibili. Iniziamo dalla carie che costerà solo 15 euro, mentre la ricostruzione del dente vi costerà solo 20 euro. Davvero dei prezzi molto ragionevoli, che ci permettono di poterci curare sul serio senza vendere un rene per forza! Questi prezzi imposti da parte dell’Usl della Marca nel poliambulatorio locale, il quale, grazie a questa importante novità, non solo farà concorrenza agli studi privati e anche alle cliniche dentali dell’est Europa, ma la straccerà del tutto.

Se scendiamo nel particolare della lista dei prezzi decisi, la ricostruzione di un dente avrà un costo di 20 euro e 10 centesimi, che potrà arrivare a 37,70 euro dato l’inserimento di un perno. Invece, per quanto riguarda l’otturazione di una carie che prevede l’uso di cementi temporanei, si parla di costo attorno ai 15,65 euro. Ma passiamo ad altre operazioni come un impianto dentale il quale costerà solo 87,95 euro. Questi prezzi, sebbene siano standard, possono subire delle leggere variazioni tenendo contro del quadro clinico personale del paziente.

E non è detto che il costo più basso significhi l’utilizzo di materiali scadenti. Ciò che viene riportato è un ottimo rapporto qualità prezzo.