Dermatite atopica, colpiti bambini fino con una media del 60% dei casi, in genere l’esordio avviene nei primi due anni di vita, spesso nei primi tre mesi e nel 90% scompare entro i primi cinque. In prevalenza la dermatite atopica in età pediatrica è del 10-20%, ma dalle ultime analisi si evince che la malattia riguarda anche gli adulti.

Dermatite atopica negli adulti

Negli ultimi periodi si sono rilevati piu’ di 35mila i casi di dermatite atopica tra gli adulti con 7mila persone colpite in forma grave.

La patologia non e’ da sottovalutare, circa il 61% manifesta prurito insopportabile, circa il 70% disturbi del sonno. Un altro aspetto da non sottovalutare, vede più di un paziente su 3 che evita attività sociali mentre uno su due soffre di ansia e depressione. I sintomi della dermatite atopica presenta sintomi quali:

intenso prurito;

secchezza della pelle;

comparsa di rossore;

vescicole e lesioni su aree più o meno estese del corpo.

Andea: supporto di supporto ai pazienti

L’ Associazione Nazionale Dermatite Apotica “Andea”, che offre supporto ai pazienti e si propone di diventare un punto di riferimento per i pazienti. “Il nostro scopo – spiega Mario Picozza, presidente dell’Associazione – è raggiungere tutti gli italiani che vivono con questa malattia debilitante, perché hanno bisogno di sapere che possono ottenere aiuto, supporto, educazione e sollievo. Sensibilizzare sull’impatto psicologico, sociale ed economico della dermatite atopica, rappresentare i pazienti ai tavoli istituzionali per la definizione di percorsi diagnostico terapeutici assistenziali che favoriscano l’accesso alle terapie innovative e sostenere la ricerca”.

Adoi (Associazione dermatologi ospedalieri italiani), Sidapa (Società Italiana di Dermatologia Allergologica Professionale e Ambientale) e Sidemast (Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle Malattie Sessualmente Trasmesse), società scientifiche di riferimento in ambito dermatologico, accompagnano Andea in questo percorso, insieme a FederASMA & Allergie Onlus.

