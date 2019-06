Diabete: come perdere 2 kg a settimana e contrastarlo

È arrivata una nuova dieta che consente di perdere 2 kg a settimana aiutando a contrastare il colesterolo, si chiama Dieta Bernstein. Seguendo tre semplici consigli dalle regole base, si possono ottenere dei buoni risultati.

Diabete: tre regole che aiutano a far perdere chili

La prima regola consiste nell’eliminare tutti gli alimenti che contengono zuccheri semplici, come zucchero da tavola, pane, pasta, cereali e patate. I cibi consigliati sono, carne, pesce, frutti di mare, pollame, uova, formaggio, burro e panna.

La seconda regola è quella di dosare l’assunzione di carboidrati in base ai propri livelli d’insulina. Ultima raccomandazione, ma non da meno, smettere di mangiare quando non sentiamo più la sensazione di fame.

La terza regola, è quella di prestare attenzione ai cibi “sugar free”, molto spesso nascondono delle pericolosità e delle insidie determinanti per i diabetici.

Dieta povera di carboidrati

Povera di carboidrati, questa dieta è molto indicata per chi soffre di diabete. Il regime è stato sviluppato dall’endocrinologo Richard Bernstein, a cui 12 anni fa gli fu diagnosticato il diabete, e da qui, iniziò a studiare le sue reazioni agli alimenti e i suoi livelli di insulina nel sangue per trovare la soluzione vincente.

Con questa dieta si riescono a mantenere i livelli di zucchero nel sangue costanti e normali. Nel caso si riuscisse a tenere questo regime di dieta per più tempo, può aiutare a ridurre malattie cardiache, ipertensioni e problemi agli occhi.

È inutile dire, che prima di intraprendere qualsiasi tipo di dieta, anche se apparentemente a noi ci sembra tutto normale, consultare il proprio medico di famiglia o chi vi segue per chiedere consiglio.