Diabete: mantenere la glicemia sotto controllo con una dieta equilibrata

È possibile tenere sotto controllo il diabete controllando la glicemia nel sangue con una dieta equilibrata senza grossi sacrifici. È importante sapere che ci sono alcuni alimenti che migliorano l’indice glicemico nel sangue e altri invece che è meglio evitare in assoluto. Quindi, è possibile tenere sotto controllo la glicemia con un giusto apporto di cibo e una dieta equilibrata povera di grassi. Importante, è anche associare alla dieta almeno 30 minuti di attività fisica, anche una passeggiata a passo veloce è di grande apporto.

Diabete è possibile curarlo e prevenirlo con 16 regole, senza sacrifici

Alimenti da evitare

I carboidrati son da evitare o almeno ridurre, al loro posto è preferibile usare alimenti ricchi di fibra, tipo verdura, cereali preferibilmente integrali e frutta. Anche le proteine sono importanti per la fascia muscolare e a differenza dei carboidrati non incidono sull’innalzamento del valore glicemico. Evitare cibi grassi, l ’suo dell’olio extravergine è consentito, consigliato il condimento a crudo, sempre in quantità moderate. Preferire il pesce alla carne, almeno due o tre volte a settimane, bere molto acqua, almeno un litro e mezzo al giorno. Il mio consiglio per controllare l’acqua che si beve, è aprire una bottiglia di acqua la mattina e bere sempre dalla stessa bottiglia, la sera dovrà essere terminata, solo così ci si rende conto di quanta acqua si beve.

Dieta per il diabete consigliata dalla fondazione Veronesi

La fondazione del dott. Veronesi ha stilato dei consigli utili per una efficace dietoterapia.

Scegliere frutta e ortaggi variando di colore: verde per la verdura; rosso per i pomodori; arancione per arance e carote…, almeno cinque porzioni al giorno;

Scegliere prodotti integrali per pane e pasta;

Almeno tre volte a settimane utilizzare i legumi: ceci, lenticchie, piselli, fagioli, ecc.

Il pesce è da preferire alla carne, almeno due volte a settimana;

La carne si può mangiare, preferire carni bianche e magre, pollo, tacchino, ecc.

Per la colazione preferire il latte parzialmente o totalmente scremato, una tazza al giorno. È possibile sostituire il latte con uno yogurt;

I formaggi e latticini massimo due volte a settimane;

Per cucinare evitare di usare condimenti con grassi saturi, preferire l’olio extravergine o di semi;

Evitare merendine, crackers, biscotti;

Nella scelta delle bibite preferire quelle senza zucchero;

Le bevande alcoliche vanno limitate, vino o birra per la donna massimo un bicchiere al giorno, per l’uomo due, preferibilmente da consumare durante i pasti.

