Diabete mellito: sintomi, cause e terapie

Il diabete mellito è una malattia cronica caratterizzata da un’eccessiva quantità di zucchero, glucosio, nel sangue. Questa situazione si viene a creare quando si c’è un difetto di funzionalità del pancreas, di insulina, un ormone che ha il compito di regolare il livello di glucosio nell’organismo. Ci sono due tipi di diabete, diabete di tipo 1 e diabete di tipo 2, analizziamoli:

DIABETE TIPO 1

Chiamato anche diabete giovanile, e predisposto a svilupparsi durante l’infanzia e l’adolescenza, è una malattia autoimmune; il sistema immunitario, identificando le cellule del pancreas che producono insulina come estranee e dannose, è portato ad attaccarle e distruggerle.

I sintomi

1)Poliuria, aumento del volume delle urina e la frequenza di minzione

2)Polidipsia, aumento della sete

3)Polifagia, aumento della fame accompagnata dal calo del peso

4)Affaticamento e stanchezza

5)Vista offuscata

Cause

Le cause che fanno insorgere il diabete di tipo 1 non sono state ancora identificate, anche se sono stati individuati alcuni fattori che hanno un ruolo importante nella sua comparsa. Possono essere fattori genetici, infatti si è osservato come si è predisposti alla malattia nei soggetti con genitori o parenti malati di diabete 1. Si ipotizza anche che i fattori ambientali possono avere la loro importanza, si ipotizza che alcune infezioni virali, possono scatenare la malattia in soggetti già predisposti.

Diffusione

In Italia i pazienti affetti da diabete 1 sono 300mila, ma secondo il Ministero della Salute è un numero destinato ad aumentare, come d’altronde in tutto il Mondo.

Terapia

Per il diabete 1 ci sono alcuni accorgimenti che aiutano a tenere sotto controllo i livelli glicemici del sangue, dieta equilibrata e attività fisica. A volte però, è necessaria l’assunzione quotidiana di insulina per sopperire alla mancata produzione di tale ormone nel pancreas. Ci sono due tipi di cura insulinica, la tradizionale, dove il paziente si inietta l’insulina con una siringa, e può scegliere tra quella ad azione lenta o rapida. L’assunzione lenta serve per coprire il fabbisogno derivante dalle normali attività dell’organismo come la respirazione. L’assunzione rapida avviene in corrispondenza dei pasti, e viene calibrata basandosi sui carboidrati assunti. L’altro tipo di cura insulinica è con microinfusore, ed è un dispositivo che imita il funzionamento del pancreas, fornendo all’organismo 24 ore su 24 l’apporto necessario di insulina, riuscendo a controllare in maniera ottimale i livelli di glicemia nel sangue.

DIABETE TIPO 2

Nel diabete di tipo 2, il pancreas riesce a produrre insulina ma o è insufficiente oppure non è utilizzata in modo ottimale dall’organismo, portando così un eccesso di glucosio nel sangue.

I sintomi

1)Poliuria, aumento del volume delle urine e la frequenza di minzione

2)Polidipsia, aumento della sete

3)Vista offuscata

4)Stanchezza

5)Ferite che si rimarginano lentamente

Cause

1)Obesità

2)Dieta non equilibrata, ricca di zuccheri

3)Sedentarietà

4)Età avanzata, oltre i 40 anni

5)Fattori genetici

Diffusione

In Italia, secondo i dati del Ministero della Salute, i pazienti affetti da diabete di tipo 2 sono il 5,5% della popolazione, ossia più di 3 milioni.

Terapia

La terapia consiste nell’adottare una sana alimentazione e un esercizio fisico costante. Se non dovessero bastare questi accorgimenti, è necessario assumere dei farmaci orali che riducono la glicemia o incrementando la sensibilità delle cellule dell’insulina o espellendo il glucosio agendo sul sistema renale. Se neanche con i farmaci orali si ottengono risultati, viene somministrata l’insulina.

In generale, che sia diabete tipo 1 che diabete di tipo 2, vediamo quali possono essere le conseguenze sulla salute:

1)Occhi, il diabete è la principale causa di cecità nel Mondo, i microvasi della retina vengono danneggiati in maniera irreversibile dagli alti livelli di glucosio nel sangue

2)Reni, il diabete è la seconda causa in Italia di insufficienza renale perchè l’alto livello di zucchero danneggia i casi dell’apparato renale

3) Cuore e apparato circolatorio, i soggetti diabetici hanno una maggiore probabilità di sviluppare ipertensione e avere infarti

4)Cervello, le patologie più frequenti a livello cerebrale nei soggetti diabetici sono ictus ed epilessia legate al danneggiamento del sistema circolatorio dell’encefalo

5)Arti, il diabete è la maggior causa di amputazioni al Mondo, il sistema nervoso periferico viene danneggiato dal glucosio in eccesso, rendendo i soggetti meno sensibili al dolore e provocando ulcere e lesioni che a lungo andare possono necessitare di interventi radicali come l’amputazione, l’arto più colpito è la gamba, in particolare il piede.

Il diabete gestazionale

Colpisce le donne durante il periodo della gravidanza, circa il 4% delle donne gravide è interessata da questa condizione, che però tende a scomparire alla fine della gravidanza.