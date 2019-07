Dieta anti caldo: i cibi da evitare e quelli da mangiare

Il caldo sta perseguitando ormai tutti gli italiani e alla sofferenza per l’afa si aggiunge anche l’insonnia, problema che con il caldo peggiora, che colpisce circa 12 milioni di italiani. Coldiretti, a tal proposito, ribadisce l’importanza della dieta suggerendo i cibi da evitare ed includere nella dieta estiva per evitare di soffrire troppo il caldo e l’insonnia ad esso associata.

Cibi da evitare con il caldo

I cibi da mettere al bando con il caldo sono sicuramente quelli piccanti. Da evitare, inoltre, anche i cibi troppo salati e quelli conditi eccessivamente con dado da cucina.

Evitare, inoltre i superalcolici per seguire un’alimentazione anti caldo poichè esagerando con i superalcolici si rischiano situazioni di disidratazione che durante il caldo afoso non sono certo piacevoli.

Da evitare anche sostanze eccitanti come il caffè che sicuramente anche se da energia non aiuta certo a combattere l’insonnia.

Cibi da consumare con il caldo

Il pane, la pasta e il riso sono gli alimenti consigliati da Coldiretti nella stagione calda che aiutano a tenere sotto controllo l’afa estiva. In ogni caso, con tutti i cibi la cosa fondamentale è la moderazione: esagerare con qualsiasi tipo di cibo, infatti, non è mai bene.

Consigliatissima, come per qualsiasi dieta, frutta e verdura che in estate hanno anche il pregio di favorire l’abbronzatura.

Quali verdure? Zucchine, peperoni, lattuga, porri, melanzane e fagiolini. Consigliatissimo il pesce ricco di omega 3 (dentice, orata, sardine, spigola).

La frutta lascia solo l’imbarazzo della scelta con tutte le delizie che ci regala l’estate, e allora via libera a susine, prugne, pesce, anguria, lamponi, more, melone e albicocche.