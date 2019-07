Dieta colorata: dimagrire fino a 4 chili in un mese

L’estate è il periodo in cui si possono portare a tavola i colori della salute e riuscire a dimagrire fino a 4 chili in un mese. I prodotti di stagione sono un vero e proprio splendore di colori, che rappresentano antiossidanti e anti invecchiamento preziosi per la nostra salute, specialmente in estate, quando a causa dei raggi solari sulla pelle, siamo più esposti al processo di invecchiamento.

Dieta e prodotti che non devono mai mancare in casa

Vediamo quali sono i prodotti che non ci devono mai mancare in casa:

Albicocche, anguria, bietola, cetrioli, ciliegie, fagiolini, fichi, fiori di zucca, melanzane, meloni, mirtilli, peperoni, pesche, pomodori, prugne, ravanelli, rucola, scalogno, uva, zucchine.

Il licopene, utile per la prostata dell’uomo e il seno della donna, aiutando il drenaggio dei liquidi e la circolazione vascolare linfatica, evitando alle donne di trovarsi con le gambe gonfie, lo troviamo nei pomodori, fragole, lamponi, peperoni e anguria, tutti alimenti rossi.

Per i cibi blu/viola come le melanzane, i mirtilli, le prugne, l’uva, le more, il ribes, i fichi e le susine, essendo ricchi di antocianidine e polifenoli, sono ottimi per contrastare il microcircolo e le vene varicose.

Per quelli gialli/arancioni come carote, peperoni, meloni, pesche, albicocche e limoni, con la presenza di carotenoidi, si avrà un’azione positiva sulla pelle per proteggerla dal sole.

Per il colore verde abbiamo zucchine, prezzemolo e basilico, ottime fonti di vitamina C, ottima contro i radicali liberi, e per il contenuto di clorofilla, ossigenano l’organismo ritardando l’invecchiamento.

Per i colori bianchi abbiamo i porri, l’aglio, le cipolle, il sedano, i funghi, riescono a spazzare via tutte le scorie del nostro organismo.

Lo specialista ci consiglia, specialmente nel periodo estivo, di sostituite la carne rossa/bianca, i formaggi e altro, con il pesce, tipo: sarde, sardine, tonnetti, sgombri, alici, pesce spatola. Importante non saltare mai un pasto e di bere almeno due litri di acqua al giorno. La dieta deve essere seguite con le grammature indicate, nel caso non fossero specificate, non bisogna esagerare.

Ecco una dieta tipo per una settimana.

LUNEDI’

Colazione: 1 bicchiere di latte HD, 2 fette biscottate integrali, 1 frutto, 1 tazza di tè verde

Spuntino: una fetta di cocomero

Pranzo: insalata di radicchio con limone, insalata di orzo e riso con zucchine e carote

Spuntino: 2 albicocche e una tazza di tè verde

Cena: petto di pollo alla piastra con erbe aromatiche, insalata mista, 1 fetta di pane integrale tostato

MARTEDI’

Colazione: 1 bicchiere di latte HD, 1 fettina di pane integrale tostato, 1 tazza di tè verde

Spuntino: 2 prugne

Pranzo: insalata di rucola e ravanelli, insalata di riso con peperoni a dadini, zucchine e carote alla julienne

Spuntino: 1 tazza di macedonia, 1 tazza di tè verde

Cena: tortino di sarde al pomodoro, melanzane alla piastra, 1 fetta di pane integrale tostato

MERCOLEDI’

Colazione: 1 centrifugato di limone, mele e carote, 1 fettina di pane tostato con olio extra vergine di oliva, 1 tazza di tè verde

Spuntino: 30 gr di prosciutto crudo, 1 fetta di melone

Pranzo: insalata mista, pasta allo scoglio

Spuntino: 1 bicchiere di ciliegie, 1 tazza di tè verde

Cena: bietole ripassate con aglio e prezzemolo, frittata, 1 fetta di pane tostato

GIOVEDI’

Colazione: 1 bicchiere latte HD, 1 fettina di pane tostato, 1 tazza di tè verde

Spuntino: 1 fetta di anguria

Pranzo: insalata mista, orzo con pesce spatola, olive e pomodoro

Spuntino: 1 bicchiere di mirtilli e ribes

Cena: 1 piatto bresaola, rucola e ananas, spinaci al vapore con limone, 1 fettina pane tostato

VENERDI’:

Colazione: 1 bicchiere latte vegetale, 2 biscotti integrali, 1 tazza di tè verde

Spuntino: 1 pesca

Pranzo: insalata mista, paccheri con ragù di pesce spada

Spuntino: 2 albicocche

Cena: insalata di pomodori e sedano, spigola al cartoccio, patate al forno

SABATO

Colazione: 1 bicchiere di latte HD, 1 fettina pane tostato, 1 tazza di tè verde

Spuntino: 1 fetta di melone

Pranzo: insalata mista, lenticchia con purè freddo di melanzane

Spuntino: centrifugato di frutta e verdura

Cena: bistecca al sale, zucchine trifolate, 1 fetta di pane tostato

DOMENICA

Colazione: 1 yogurt con fettina di pane integrale, 1 tazza di tè verde

Spuntino: 3 fette di ananas

Pranzo: insalata di lattuga e rucola

Spuntino: macedonia mista

Cena: omelette con spinaci, insalata di radicchio e noci, 1 fetta di pane integrale tostato