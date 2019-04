Dieta dukan: con coach a pagamento o completamente gratuita?

Ho letto negli ultimi giorni la possibilità di seguire la dieta Dukan con coaching a pagamento, un’offerta che ti permette di avere un accompagnamento quotidiano durante tutto il percorso della dieta fino al raggiungimento di quello che nel sistema viene definito il Giusto Peso.

Certo, comodo, avere chi ti segue nella fase di attacco, in quella di crociera e nell’ultima di consolidamento, un percorso che potrebbe richiedere diversi mesi e che con un coach potrebbe costare davvero una bella somma.

Metodo Dukan gratuito

La dieta Dukan, però, può essere seguita anche in maniera totalmente gratuita visto che il dottor Dukan ha scritto diversi libri sul suo metodo che si trovano in commercio per poche decine di euro (se si comprano usati anche a meno) e che spiegano nel dettaglio come seguire il suo metodo di dimagrimento per filo e per segno con tanto di consigli, motivazioni ed esempi. Nei libri sono presenti, inoltre, tabelle degli alimenti consentiti in ogni fase del sistema, ricette per cucinare cibi ogni volta diversi (addirittura escamotage per creare dolci con le pietanze consentite).

Per questo mi chiedo perchè dover pagare un servizio di coaching quando il dottor Dukan ci ha messo a disposizione tutto quello che c’è da sapere sui suoi libri? Perchè dover pagare un servizio, a mio parere, inutile se si possiede un libro del dottor Dukan? Un modo per speculare sul bisogno o la voglia di dimagrire di chi non ci riesce?