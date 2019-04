Dieta e erbe per dimagrire, basta una tisana al giorno

Erbe per dimagrire: Si avvicina l’estate e tanta è la voglia di mettersi in costume, ma i chili di troppo ci frenano. Ci sono alcune erbe che possono aiutare a perdere i chili in più, sempre abbinate ad una dieta specifica.

Sono piante medicinali che riescono a sedare la fame, senza effetti collaterali che riportano i tanti farmaci che hanno lo stesso scopo. Il loro ottimo effetto diuretico serve ad eliminare i liquidi in eccesso. Il più delle volte le persone con chili in più soffrono di pressione alta, sono ipertesi, con l’effetto diuretico delle erbe medicinali, si ha un miglioramento anche del livello pressorio.

Un altro vantaggio è quello di dare un apporto di sali minerali in giusta quantità. Le erbe sono piante a tutti gli effetti, per cui la presenza di potassio è notevole, e migliora anche il livello di stanchezza eccessivo, spesso riscontrato nelle persone in sovrappeso.

Per avere tisane gradevoli da bere, è consigliato aggiungere frutti di bosco essiccati (mirtillo, ribes, ecc.).

L’elenco completo delle erbe che aiutano a dimagrire

La gramigna: pianta depurativa per eccellenza

Il tarasacco: pianta con effetto diuretico e depurativo

I fiori di arancio: utilizzato come calmante per la fame nervosa

Il ginepro: effetto dimagrante in assoluto, fa urinare molto

La spirea olmaria: è la pianta da cui è nata l’Aspirina, ricca di acido salicilico, è antinfiammatoria e ricca di vitamina C

Ginko Biloba: migliora la circolazione

Fare una tisana può sembrare facile, infatti non è una cosa difficile, ma per avere i giusti effetti bisogna fare alcuni piccoli accorgimenti.

