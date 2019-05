Dieta giapponese, come ritornare in forma grazie agli orientali

Siete amanti del sushi e magari il sabato sera invece di rinchiudervi in una pizzeria, preferite mangiare il cibo orientale che è diventato ormai anche cibo occidentale. Se siete questo genere di persone, amate il giapponese e magari non siete riusciti a prepararvi in tempo per la prova costume, questo articolo è proprio quello che fa al caso vostro. Siamo nel periodo più duro dell’anno: ci stiamo preparando alla prova costume.

C’è chi ha lavorato tutto l’inverno, andando in palestra e stando attento a cosa mangiare, e chi invece si riduce all’ultimo. E’ proprio a queste persone che ci rivolgiamo. Vi parliamo, quindi, della dieta giapponese. La caratteristica di questa dieta, da come già viene inteso dal nome, è che essa si basa principalmente sul consumo di pesce, pasta di soia, riso, vegetali e vari thè giapponesi, ricchi di antiossidanti. Facendo in questo modo, si arriva a un consumo medio di 1.200 calorie al giorno. Ma vediamo nel dettaglio la dieta giapponese e quali alimenti ci offre.

La dieta giapponese per chi vuole mettersi subito in forma

Di seguito ecco cosa mangiare per 5 volte a settimana. Ovviamente, una volta arrivati a sabato, si potrebbe riprendere la dieta dall’inizio oppure concedersi pausa per i giorni di sabato e domenica.

Giorno 1

Colazione: -Zuppa -Un mandarino -tazza di miso

Pranzo: -Sushi misto con salsa di soia -Tazza di noodles con funghi -mela

Cena: -Tè-verde -Sashimi assortito con salsa di soia e wasabi -ciotola riso integrale -arancia

Giorno 2

Colazione: Zuppa -un mandarino, una tazza di miso

Spuntino: -Cachi

Pranzo: -Sushi con salsa di soia -Ciotola di noodles con i funghi -tazza di tè verde

Spuntino: -mela fuji

Cena: -tazza di tè verde -arancia-riso integrale -sashimi misto (piatto basato su diversi tipi di pesce tagliati a fette ed accompagnato con salsa di avocado chiamata wasabi ma molto piccante e salsa di soia)

Giorno 3

Colazione: -cereali integrali -latte di riso

Spuntino: -yogurt magro

Pranzo: -Insalata mista con pomodoro, cetrioli,finocchi ecc. -Riso integrale con funghi

Spuntino: -tè verde -mandorle -uva sultanina

Cena: -zuppa di miso-insalata di verdure -tè al gelsomino -papaya -arrosto di maiale

Giorno 4

Colazione: -tè verde -biscotti secchi -frullato di frutta

Spuntino: -Centrifugato di mele,carote e zenzero

Pranzo: -Sashinai e sushi misto condito con salse

Spuntino: -macedonia con succo di limone e succo di arancia

Cena: -zuppa di miso -patate dolci -tè verde -papaya -arrosto di maiale

Giorno 5

Colazione: -Tazza di latte parzialmente scremato -frutta

Spuntino: -mele

Pranzo: -Sushi con salsa di soia -Ciotola di noodles con i funghi -tazza di tè verde

Spuntino: -papaya

Cena: -tazza di tè verde -sashimi misto -zuppa di brodo di miso