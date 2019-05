Dieta mediterranea contro i chili di troppo e diabete

L’obbiettivo di una persona che dovrebbe porsi tutti i giorni, è quello di sentirsi felici dentro e fuori. Si puo’ ottenere questo, seguendo uno stile di vita sano basato su una corretta alimentazione, dormire abbastanza e il giusto movimento fisico. La dieta mediterranea, oggi famosa in tutto il Mondo, è formata da alimenti sani e bilanciati perfetti da inserire nella nostra dieta di tutti i giorni.

Dieta mediterranea contro le malattie

Questo tipo di alimentazione, è la scelta migliore per prevenire molte malattie: ci protegge dai tumori, dalle malattie cardiovascolari e neurodegenerative, aiuta il nostro fegato e ci aiuta ad eliminare le tossine. Molti studi scientifici consigliano questo stile alimentare, ma consigliano comunque che prima di intraprendere qualsiasi tipo di dieta, è sempre bene rivolgersi ad uno specialista o al proprio medico curante.

Scala alimentare da seguire

Esiste una scala alimentare, che possiamo usare come stile di vita che ci mostra le quantità e gli alimenti consigliati per raggiungere una perfetta forma fisica ed eliminare i chili di troppo. La scala ci mostra, alla base, quali alimenti consumare tutti i giorni e in grande quantità (cereali e derivati, frutta e verdura di stagione, legumi e pesce) e invece sulla punta quelli da consumare raramente (alimenti che contengono grassi saturi, colesterolo e proteine animali, formaggi, carne, uova). Da evitare assolutamente, particolari alimenti, infatti per la dieta mediterranea sono da ridurre drasticamente zuccheri, burro, caffè e carne rossa.

Il segreto è saper bilanciare gli alimenti

Il vero segreto e costanza, sta nel bilanciare i vari alimenti così da ottenere una buona variazione tra gli alimenti ricchi di fibre, le sostanze antiossidanti, le vitamine e i grassi insaturi. Per i condimenti è sempre buona abitudine usare olio extravergine di oliva possibilmente a crudo, e di tanto in tanto, si può sostituire l’acqua con un bicchiere di vino rosso, è ricco di antiossidanti.

Questo regime alimentare ci garantisce un apporto calorico idoneo al mantenimento di un peso normale stimolando il nostro metabolismo. Con la dieta mediterranea ci garantiamo il giusto apporto di proteine e grassi, di acqua, fibre, vitamine, sali minerali e di antiossidanti. In Italia siamo facilitati a seguire questa dieta, in quanto abbiamo la fortuna di trovare gli alimenti giusti nelle loro versioni più sane, e possiamo acquistarle facilmente nei mercati biologici o negozi specializzati.