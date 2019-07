Dieta per prevenire tumori e diabete

Una ricerca fatta da un’Associazione Italiana, dichiara che il 30% dei cancri sono dovuti ad una cattiva alimentazione, ma in generale si sa, che una buona alimentazione e un sano stile di vita, aiutano ad non incorrere in malattie varie, e in special modo prevenire tumori e diabete.

Dieta anticancro

Molto spesso si sente parlare di dieta anticancro e di nutrigenomica, parliamo di una moderna scienza che studia gli effetti dell’alimentazione su ciascun individuo.

Un gruppo di studiosi spagnoli ha condotto uno studio, e dopo varie ricerche è arrivato al punto di scoprire la bevanda che riduce il rischio di cancro e del diabete di tipo 2, stiamo parlando del latte e dei suoi derivati. Secondo questo studio effettuato, un moderato consumo di latte e prodotti di latticini a basso contenuto di grassi, fa diminuire le probabilità di sviluppare malattie, tra cui cancro e diabete.

Latte e derivati: sono fondamentali

Il latte e i suoi derivati prevengono anche il carcinoma del colon-retto e il cancro alla vescica, il rischio di fratture alle vertebre e fratture legate a osteoporosi.

Per il passato si era dato anche molta importanza all’assunzione e al consumo di yogurt a scopi di prevenzione.

Se gli screening oncologici sono fondamentali, anche il legame tra alimentazione e salute non è da sottovalutare quando parliamo di prevenzione dei tumori, ma anche della comparsa di recidive, ad esempio donne operate al seno. Che le scelte alimentari ricoprano un ruolo fondamentale nella vita quotidiana per proteggere il nostro organismo e garantire salute e longevità, è ormai cosa saputa.