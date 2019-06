Dimagrire con le bevande naturali fai da te, vediamo quali sono

Perché spendere tanti soldi in farmaci che ci promettono di dimagrire in poco tempo per poi ritrovarsi con gli stessi chili dell’inizio? Perché essere truffati quando si può fare tranquillamente ricorso alla natura, servendoci delle cose che essa ci offre? Negli ultimi tempi, si tende a dare più credito a questi farmaci miracolosi o a bevande commerciali che promettono la perdita di tanti kg in un tempo breve, piuttosto che andare ad informarsi su come la natura ci possa aiutare e dimagrire in un modo molto semplice e senza perdita di soldi.

Anche perché, qualora questi aiuti naturali non funzionassero su di noi, non avremmo sicuramente perso i nostri soldi. Ma prima di arrivare a conclusioni affrettate, vi sveliamo quattro bevande super naturali, da fare da soli e che, soprattutto, non ci portano via tanto denaro. Vediamo quali sono.

4 bevande del tutto naturali capaci di farci dimagrire: addio farmaci!

Infuso di cetriolo e zenzero

Per preparare la prima delle nostre 4 bevande, bisogna mettere un bel pezzo di zenzero in infusione in due tazze di acqua bollente per 5 minuti. Si passa poi al togliere lo zenzero, pe aggiungerci un cucchiaino di miele e far raffreddare il tutto.

Ultima cosa: prima di bere si può anche aggiungere qualche fettina fresca di cetriolo.

Bevanda dimagrante purificante ed energizzante

Per realizzare la nostra seconda bevanda, bisogna mettere in due tazze di acqua calda due cucchiai di zenzero in polvere e il succo di un limone. Lasciamo in infusione per 5 minuti per poi berlo.

The al rosmarino e pompelmo

Abbiamo ancora bisogno di due tazze di acqua bollente in cui inserire due cucchiai di foglie secche di rosmarino e lasciare in infusione 5 minuti.

Infine, si aggiunge il succo di un pompelmo, lo si mescola per poi bere il tutto.

The verde allo zenzero

L’ultima delle nostre 4 bevande è questa del thé verde allo zenzero. Bisogna mettere in infusione un cucchiaio di zenzero in polvere sempre in due tazze di acqua bollente.

Dopo aver aspettato 5 minuti, si deve aggiungere anche un cucchiaio di the verde. Lasciamo il tutto in infusione ancora 3 minuti per poi aggiungere un cucchiaino di miele prima di bere.