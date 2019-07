Dipingere su mandala aiuta a rilassarsi

Dipingere aiuta a rilassarsi, esprimi la tua creatività e ritrovati con questa tecnica, molti lo fanno, su foglio, su tela. La cosa particolare, è provarlo a fare su una pietra, farlo sui sassi ben levigati può essere un simbolo sacro della tradizione buddista e induista, viene chiamata: il mandala, che significa cerchio, indica un oggetto rotondo che rappresenta il cosmo.

I monaci tibetani lo fanno intrecciando dei fili su un telaio o assemblando granelli di sabbia. La maggior parte lo fa sui fogli di carta, ma se volete fare un qualcosa di diverso, provate a dipingere il mandala su una pietra, risulterà sicuramente un esercizio utile per rilassarvi e liberare la mente, una tecnica di meditazione che vi permetterà di concentrarvi e ascoltare la vostra voce interiore.

Impariamo a dipingere un mandala: bisogna colorare dei punti colorati facendo attenzione all’accostamento cromatico e all’alternanza simmetrica tra i colori. I materiali più usati sono gli smalti, colori acrilici e atossici, ed un fissativo per ridurre l’assorbimento della pittura sulla pietra. Per i pennelli si consiglia di usare quelli utilizzati per la nail-art.

Per realizzare questo particolare hobby, la pittura su mandala, bisogna avere calma, pazienza e concentrazione, e pensate, che se non avete tutto questo, lo scopo di questa pittura serve proprio per arrivare a tutto questo.

I mandala servono anche a sviluppare la vostra creatività, specialmente se non ne avete. Sarete voi infatti a scegliere quale tonalità di colore usare e l’accostamento cromatico, per rendere ogni pietra un pezzo unico, e creare, a vostro piacimento, dei bellissimi oggetti da arredamento o anche dei bellissimi regali.