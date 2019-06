Donne attenzione al sushi: vediamo cosa succede alle gambe

Aumenta la moda del ristorante giapponese e del suo cibo, ma per le donne il sushi rappresenta un problema, vediamo cosa succede alle gambe. Bisogna stare molto attenti a mangiare sushi, è ritenuto un cibo light, ma fare un pasto completo significa arrivare a sfiorare 1000 calorie. Dal sashimi ai nigiri, le zuppe, la tempura e i deliziosi uramaki, il sushi, complice lo sdoganamento facile, è diventato uno dei pasti preferito dagli italiani, esiste anche il sushi croissant, il sushi gelato o il sushi mosaico.

Donne e salsa di soia

Bisogna sapere che la salsa di soia, si, proprio quella che piace tanto per condire ogni piatto, è molto ricca di sale e glutammato di sodio, nemico numero 1 della ritenzione idrica. Il riso è condito con zucchero e aceto di vino, quindi quando ordiniamo bocconcini di pesce e verdure, ne ingeriamo un bel pò, se poi ci abbiniamo una bella tipica frittura orientale, ingeriamo tantissime calorie.

L’Organizzazione della Sanità raccomanda l’assunzione giornaliera di sale di 5 grammi al giorno, in media gli italiani ne consumano 12 grammi, ma dobbiamo sapere che quando si fa fuori e si mangia sushi, si supera il limite abbondantemente.

Ritenzione idrica

Per salvaguardare la nostra salute, e per le donne in particolar modo le gambe, e di conseguenza combattere la cellulite, la ritenzione idrica e la pelle a buccia d’arancia, conviene ridurre di parecchio il consumo del sale, e cosa di estrema importanza, bere sempre e almeno 2 litri di acqua al giorno per evitare che il nostro organismo inneschi un meccanismo di autodifesa e trattenga acqua quando nel corpo ce n’è poca.

Un consiglio, se proprio non potete farne a meno di consumare sushi, per limitare i danni alla vostra salute, evitate di immergerlo nella vaschetta di soia, e in più sarà rispettato ed esaltato il sapore della pietanza.

