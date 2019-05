E’ possibile perdere 4 kg in 7 giorni grazie alle zucchine

Nonostante questo brutto tempo di maggio, anzi, questo pazzo tempo di maggio, sembra proprio che l’estate si stia avvicinando sempre di più. Nel giro di poco tempo ci ritroveremo a giugno, luglio e agosto, ma soprattutto ci ritroveremo in spiaggia. Qui vedremo ben 2 categorie: chi ha faticato tutto l’inverno pur di avere un fisico scolpito o almeno sodo, e chi invece ha preferito rintanarsi nelle coperte, con della cioccolata calda e magari guardando anche Netflix. Bene, la prima categoria sfoggerà un bellissimo fisico, mentre la seconda, sarà o meno fiera dei suoi rotolini.

Noi non siamo né dalla parte dell’una e né dalla parte dell’altra. Ma siamo qui per presentarvi una dieta, a base di zucchine, con cui magari potrete tentare almeno di bruciare quei mesi passati a non fare nulla ed arrivare ad uno stato fisico piuttosto sufficiente. Infatti, sono molte le diete che vengono lanciate durante questo periodo proprio per ricorrere ai ripari e tentate l’impossibile, cioè di bruciare le tappe. Molte diete diverse tra di loro, tra l’altro.

Le zucchine, delle alleate per la prova costume

Una delle più famose negli ultimi tempi è la dieta delle zucchine, che vi garantisce la perdita di ben 4 kg, in soli sette giorni. Ovviamente il tutto non avviene per miracolo, ma bisogna seguire un preciso menù, senza lasciarsi andare a strappi alla regola

Ma perché proprio le zucchine possono aiutarci in questa ardua impresa? Non è stato scelto come alimento a caso, ma ha delle valide ragioni per essere provato. Infatti, per ogni 100 grammi ingeriti si avrà un apporto di sole 17 calorie. Le zucchine, tra l’altro, sono anche ricche di vitamine, calcio, minerali, fibre, magnesio antiossidanti e fosforo e sono diuretiche. Quindi, dieta o non dieta, bisognerebbe che tutti noi mangiassimo più zucchine. Ma vediamo come devono essere usate come dieta.

La dieta delle zucchine

Giorno 1

• Tè o caffè (in entrambi i casi senza zucchero), due biscotti integrali e un frutto, per colazione

• Un frutto tra mattina e pomeriggio

• 200 gr di zucchine cotte al vapore o, in alternativa, lesse a pranzo, con 60-70 gr di pasta integrale, condita da solo pomodoro

• Una tazza di tisana drenante o diuretica tra pomeriggio e sera

• Una fetta di petto di pollo alla griglia per cena, con 200 gr di zucchine lesse o al vapore, con un cucchiaio d’olio

Giorno 2

• Un cucchiaio di cereali integrali a colazione, con dello yogurt magro

• Un frutto tra mattina e pomeriggio

• 50-60 gr di riso integrale a pranzo, accompagnato da zucchine lesse o al vapore

• Una spremuta d’arancia tra pomeriggio e sera

• 200 gr di salmone al vapore a cena, con 200 gr di zucchine al vapore

Giorno 3

• Due biscotti integrali a colazione, con 150 ml di latte parzialmente scremato

• Un frutto tra mattina e pomeriggio

• Zuppa di legumi a pranzo

• Un centrifugato di frutta fresca tra pomeriggio e sera

• Una frittata con zucchine e due uova

Giorno 4

• Caffè o tè non zuccherati a colazione, due biscotti integrali e un frutto

• Un succo di frutta, privo di zuccheri, tra mattina e pomeriggio

• 60-70 gr di pasta integrale a pranzo, con zucchine al vapore o lesse

• Un frutto tra pomeriggio e sera

• Due zucchine ripiene con carne bovina, il tutto cotto al forno, per cena

Giorno 5

• Due biscotti integrali a colazione, con 150 ml di latte parzialmente scremato

• Un frutto tra mattina e pomeriggio

• 50-60 gr di riso basmati a pranzo, con zucchine lesse e olio crudo

• Un centrifugato di frutta fresca tra pomeriggio e sera

• 200 gr di zucchine a cena, con 200 gr di merluzzo

Giorno 6

• Un cucchiaio di cereali integrali a colazione, con dello yogurt magro

• Un succo di frutta, privo di zuccheri, tra mattina e pomeriggio

• 200 gr di zucchine lesse con olio a crudo (1 cucchiaio) a pranzo, con 2 patate bollite

• Un frutto tra pomeriggio e sera

• 200 gr di zucchine al vapore o lesse, con 1 fetta di tacchino alla griglia

Giorno 7

• Caffè o tè senza zucchero a colazione, con due biscotti integrali e un frutto

• Un frutto tra mattina e pomeriggio

• 200 gr di pollo e zucchine a pranzo, con 50 gr di minestra nel brodo di pollo

• Un frutto tra pomeriggio e sera

• 200 gr di zucchine lesse o al vapore per cena, con una fettina di vitello