Eliminare le smagliature bianche: ecco come fare

Le smagliature bianche sono un problema che affligge molte persone, sono la forma più avanzata di lesioni cutanee, e si creano dalla rottura del legame tra collagene ed elastina. Inizialmente le smagliature si presentano di colore rosato, con il tempo poi assumono un colore perlaceo.

Come eliminare le smagliature bianche

La loro cura deve essere immediata, alla prima comparsa, molti se ne preoccupano in estate quando poi bisogna superare la prova costume. I rimedi per eliminarle ci sono, ma non è semplice eliminarle del tutto.

Questo inestetismo non colpisce solo le donne, i punti interessati sono glutei, fianchi e seno, ma colpisce anche gli uomini specialmente in età prepuberale, i punti colpiti sono braccia, cosce, fianchi e schiena. La smagliatura, una volta comparsa, se non trattata, farà si che il derma di quella zona del corpo si atrofizzi e diventi fibroso, assottigliandosi fino a formare un solco ben visibile.

La soluzione efficace

Si può trovare una soluzione per eliminare le smagliature, le cure efficaci possono essere:

1)Filler e trattamento laser: i filler consistono nel riempire con collagene i solchi che le smagliature hanno scavato nella pelle. Invece, con il laser frazionato, che viene usato nella medicina estetica, serve a bruciare le cicatrici per mezzo di luce pulsata, facendo in modo di rigenerare la pelle in modo naturale.

2)Stimolazione e creme: trattamenti che stimolano la circolazione sono consigliati, agiscono sulla riattivazione della microcircolazione sanguigna che permette di rendere la pelle più compatta, questi trattamenti utili anche per combattere la cellulite. Più semplice sono i trattamenti con le creme cosmetiche, permettono di rigenerare la pelle, ma richiedono molta costanza e applicazioni frequenti.

La migliore cosa che sarebbe da fare e prevenire le smagliature, si può, basta seguire delle regole. La prima cosa da fare e bere molto e idratare sempre la pelle con delle creme specifiche, dando così alla pelle più elasticità. Altra prevenzione, è fare dello sport e seguire una dieta, con queste piccole attenzioni le smagliature staranno alla larga.