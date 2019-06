Epatite integratori a base di curcuma: i casi salgono a 19, nuovo prodotto richiamato

Il Ministero della Salute ha diffuso la notizia che i casi accertati di epatite colestatica acuta per utilizzo di integratori a base di curcuma salgono a 19.

Salgano ogni giorno, tra l’altro, anche il numero di prodotti a base di curcuma richiamati dall’Istituto Superiore della Sanità o ritirati dal commercio dal Ministero della Salute che, ad oggi raggiungono quota 22: agli integratori segnalati fino ad ora, infatti, si aggiunge un nuovo prodotto, il Cartijoint Forte 20 Compresse.

Il lotto interessato è il numero 24/18, prodotto da Fida Farmaceutici Spa ed il prodotto è a base di gucosammina cloridrato, condroitin solfato, Bio-Cucumin BCM.

Il prodotto, già presente nella lista di quelli segnalati dall’Istituto Superiore della Sanità, è stato ufficialmente richiamato dal Ministero della Salute e l’azienda ha predisposto il ritiro in via precauzionale del lotto sopra indicato invitando i consumatori che lo hanno acquistato a sospenderne, per il momento, l’assunzione.

Si ricorda che l’epatite colestatica acuta, dei cui casi stiamo parlando, non è nè contagiosa nè infettiva.

Per conoscere la lista completa dei prodotti ritirati prima di questo articolo vi invitiamo a leggere: Epatite per integratori a base di curcuma: la lista completa dei prodotti coinvolti