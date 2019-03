Esenzione ticket prima visita per famiglie con almeno 2 figli a carico, ecco dove

A partire dal 1° gennaio 2019 tutti i residenti in Emilia-Romagna appartenenti a nuclei fiscali con almeno 2 figli a carico, limitatamente ai genitori ed ai figli, sono esentati dal pagamento del ticket per la prima visita specialistica (23 €).

L’iniziativa, quindi, riguarda soltanto i residenti in Emilia Romagna con almeno 2 figli a carico che hanno la possibilità, quindi, di non pagare il ticket di 23 euro sulla prima visita specialistica grazie al codice di esenzione FA2 assegnato automaticamente in base delle informazioni relative ai familiari a carico presenti sulle dichiarazioni rese disponibili dall’Agenzia delle Entrate.

In caso di modifica del nucleo familiare fiscale rispetto a quanto risulta nel sistema, è possibile rilasciare un’autocertificazione che attesti la nuova composizione del nucleo familiare. In questo caso quindi verrà assegnata l’esenzione a tutti i componenti del nucleo, a partire dalla data di presentazione della dichiarazione.

