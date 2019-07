Evitare l’irritazione alle cosce con diversi trucchi semplici ed efficaci

Quello dell’irritazione alle cosce è un fastidio che tocca soprattutto le donne e che si presenta come arrossamento della pelle. Tale problema si presenta soprattutto in questo periodo, nel periodo dell’estate e mette in imbarazzo molte persone anche perché non è proprio il massimo uscire con le gambe scoperte ed avere questo fastidio.

Perché abbiamo le cosce irritate? Molto spesso all’origine di questo fastidio ci sono due cause fondamentali: il calore ed il sudore, legati tra di loro. Non è nemmeno tanto strano che non di rado avviene che ci sia anche l’insorgere di piccole chiazze e bollicine.

Per fortuna, sia le donne che gli uomini, possono evitare questo fastidio con dei metodi che sembrano essere efficaci.

Gambe, caviglie e piedi gonfi: sintomi da non sottovalutare, potrebbe essere il cuore

Vediamo di seguito quali sono e come poterci godere l’estate senza soffrirne.

Contro l’irritazione delle cosce servono determinati capi e prodotti specifici

Come abbiamo anticipato sopra, sebbene siano le donne a soffrirne di più, anche a causa della mancanza di pelo in questa zone come conseguenza della depilazione, l’irritazione alle cosce tocca anche gli uomini.

Si possono usare, in tal caso, pantaloncini corti ed evitare dei vestiti che forzino il contatto tra le due cosce.

Ma può servire anche indossare delle bandelettes, le quali tendono a coprire le cosce.

Non dimenticatevi del deodorante: un altro grande aiuto che quest’ultimo ci può dare proviene proprio dalla sua funzione, cioè dal fatto che venga usato per la sudorazione.

Infatti, se applichiamo il deodorante in quantità limitata nell’interno coscia, riusciremo a restare freschi ed al riparo.

Non dimenticate, poi, di munirvi di creme per la pelle specifiche, pensate proprio per questo.

Potete servirvi anche di cose naturali come il talco all’amido di riso, l’olio di cocco e l’aloe vera, prodotti facili da trovare.

Ve li consigliamo perché questi prodotti riescono a creare una sorta di patita protettiva, una barriera, in pratica, che è davvero utile nel limitare i fastidiosi effetti derivanti dallo sfregamento delle cosce.