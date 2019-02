Farina ritirata dal mercato per rischio consumatori allergici: marca e lotto

Arriva un altro richiamo del ministero della Salute e questa volta riguarda la farina grano tenero 00 a marchio Selex per la presenza di allergene di soia non dichiarato in etichetta anche se sulla confezione è riportata la dicitura “prodotto in uno stabilimento in cui si utilizza soia”.

L’interesse e l’attenzione per la sicurezza alimentare e la tutela dei consumatori è sempre più alta soprattutto quando si parla di allergie alimentari e per questo il Ministero della Salute presta molta attenzione anche ai più piccoli particolari.

Il prodotto interessato dal richiamo è venduto in confezione da 1 Kg cod. ean 8003100250018, con il numero di L 19 009 e la data di scadenza 09/02/2020 prodotta dal MOLINO ROSSETTO nello stabilimento Via San Fausto 98 Pontelongo PD ed è commercializzata da TODIS – Iges S.r.l. via tiberina km 19.300 00065 Fiano Romano RM.

Si raccomanda ai consumatori allergici di non consumare il prodotto con il numero di lotto segnalato e di restituirlo dove acquistato.