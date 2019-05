Arriva una nuova segnalazione dall’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) per farmaco antibatterico per la cura di patologie di Otite e Endocardite. Si tratta del farmaco: Amoxicillina Acido Clavulanico con i seguenti lotti: HT6108 OS35ML – AIC 036980148 con scadenza 02-2020 e lotto n. JA9085 OS70ML – AIC 036980175 con scadenza 06-2020.

L’Amoxicillina Acido Clavulanico è prodotto dalla società Sandoz. Il ritiro si è reso necessario dopo la segnalazione dell’azienda Sandoz e dalla successiva comunicazione di allerta rapida pervenuta dall’Agenzia tedesca. Il comunicato riporta che nel medicinale è stata rilevata la presenza di grumi di polvere. Sono in corso accertamenti per verificarne la natura.

Ritiro farmaco per la pressione: in Italia sei ancora in commercio

Nella scorsa settimana abbiamo riversato l’attenzione sul nuovo ritiro negli Stati Uniti del farmaco utilizzato per la pressione alta contenente il principio attivo Losartan. Sono stati ritirati 36 lotti di Lorsartan potassium e 68 lotti di Losartan Potassium/Hydrochlorothiazed.

Tutti i farmaci ritirati contenevano tracce di sostanze cancerogene, in particolare è stata rilevata la presenza di Acido N-Metilnitrosobutyric’ in livelli superiori a quelli consentiti per la sicurezza della salute. In Italia con lo stesso principio attivo del Lorsartan, sono ancora in commercio. Abbiamo riportato qui i farmaci che attendono la segnalazione del Ministero della Salute per il ritiro: Ritiro farmaco per pressione alta perchè cancerogeno, sei farmaci sono ancora in commercio