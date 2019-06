Farmaco collirio ritirato dalla farmacie: ecco marca e lotto

Nuovo ritiro di farmaco collirio Tobradex, utilizzato per il trattamento di infezioni oculari. Il comunicato del ritiro è stato emanato dall’Aifa, l’Agenzia Italiana del Farmaco, ha disposto il ritiro del collirio sospensione TOBRA DEX 0,3% + 0,1% con lotto numero 7LPR1B con scadenza ottobre 2019, AIC 04331901. La ditta produttrice è la NEW PHARMASHOP SRL. Il provvedimento, si è reso necessario a seguito comunicazione avvenuta dalla stessa ditta produttrice, che in seguito ad un controllo ha rilevato errori di stampa nel foglietto illustrativo del medicinale.