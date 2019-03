Farmaco per l’ipertensione ritirato dalle Farmacie: ecco marca e lotti

La Società Pensa Pharma ha disposto il ritiro volontario dalle farmacia in seguito al rilevamento di livelli non conformi di una impurezza derivante dal processo di produzione della materia primadi un farmaco per la cura dell’ipertensione. Si tratta del medicinale IRBESARTAN e nello specifico di due lotti n. M002 scad. 05-2021 e n. M003 scad. 07-2021 della specialità medicinale IRBESARTAN PEN*28CPR RIV 150MG – AIC 042177028. e del lotto n. M003 scad. 07-2021 della specialità medicinale IRBESARTAN PEN*28CPR RIV 300MG – AIC 042177079.

A comunicarlo la stessa Pensa Pharma con una mail pervenuta in data 4 marzo 2019 con la quale specifica che si tratta di un ritiro volontario e non imposto.