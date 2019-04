Farmaco per tosse ritirato dalle farmacie, ecco marca e lotti

Un nuovo ritiro di farmaco utilizzato per curare malattie di raffreddamento e tosse. A diffondere la notizia l’agenzia AIFA (agenzia italiana del farmaco), il ritiro coinvolge 12 lotti di di farmaco Carbocisteina Eg. I lotti interessati sono i seguenti: numero 1701 con scadenza aprile 2019, numeri 1702 e 1703 con scadenza maggio 2019, numero 1704, 1705, 1706, 1707, 027 con scadenza settembre 2019, numero 038 e 048 con scadenza aprile 2020, numero 058 con scadenza giugno 2020 e numero 068 con scadenza luglio 2020. L’azienda ha chiarito che il ritiro è stato effettuato in via precauzionale, il farmaco non ha superato i risultati dei test di stabilità per un’impurezza riscontata. da parte della ditta produttrice, concernente risultati fuori specifica per un’impurezza riscontrata durante gli studi di stabilità.

Farmaco sciroppo mucolitico ritirati 12 lotti dalle farmacie, la marca