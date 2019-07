Fermare il tempo, o almeno provarci, con la maschera al pomodoro

Tutti noi, uomini e donne, abbiamo il desiderio di fermare il tempo e magari, se sempre ne avessimo la possibilità, di fermarci al momento della nostra giovinezza. Col passare del tempo molte cose cambiano: i rapporti, gli impegni, i pensieri. La prima cosa che cambia è il nostro corpo, nella fattispecie, la pelle, quello strato esterno di noi che dà un segnale di questo cambiamento.

Prima di perdere i vostri soldi, prima di perdere anche del tempo e magari non essere soddisfatti con dei trattamenti e delle creme, perché non pensata ad usare ciò che la natura ci offre? Infatti, quello che fa al caso nostro è il pomodoro, un alimento che abbiamo tutti nella nostra cucina. Vediamo come realizzare una maschera a base di pomodoro che può renderci la pelle liscia come la seta.

Come avere una pelle liscia con la maschera al pomodoro

Come prima cosa, abbiamo bisogno degli ingredienti, che sono: 1/2 pomodoro e 1 cucchiaino di zucchero.

Passiamo alla preparazione: come prima cosa bisogna mescolare i due ingredienti in una ciotola per poi applicate il composto ottenuto sul viso.

Dopo questo momento, segue quello del massaggio della vostra pelle per due o tre minuti in modo da facilitare l’apertura dei pori ed eliminare le cellule morte.

Infine, bisogna che laviate il vostro viso con dell’acqua corrente tiepida per poi asciugarvi con un asciugamano di cotone pulito.

Rendere più efficace la maschera al pomodoro

Se poi ne avete voglia, potete anche potenziare l’efficacia della maschera al pomodoro con un altro metodo da usare prima di andare a dormire.

Come ingredienti abbiamo bisogno di 2 cucchiai di farina di riso, qualche goccia di succo di limone, 2 cucchiai di passata di pomodoro e acqua, quest’ultima serve se la miscela è troppo dura.

Passando alla preparazione, bisogna unire tutti gli ingredienti in un contenitore ed applicarne il risultato sul viso 15 minuti.

Anche in questo caso, dopo aver fatto passare il giusto tempo, bisogna lavare il viso con dell’acqua corrente tiepida per poi asciugare il tutto con un panno di lino.

Come abbiamo già detto sopra, questa maschera deve essere usata prima di andare a dormire, e il giorno dopo, cercate di non esporvi troppo al sole.

