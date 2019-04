Formaggio contaminato da batterio killer “escherichia coli”, ritiro immediato

Formaggio prodotto in Italia ritirato immediatamente perché contaminato dal batterio “Killer” Escherichia coli, ceppo STX-2 che produce shigatoxina. Il formaggio è prodotto in Italia, ed è venduto ed esportato in altri paesi. A segnalare la contaminazione è la Germania, si tratta di un lotto di formaggio al pepe nero. L’allarme è stato emanato dalla Germania ma potrebbe trovarsi anche sulle nostre tavole, in quanto venduto anche in Italia.

Formaggio contaminato da Escherichia coli: rischio grave

Il comunicato di allerta n. 2019.1585 -“Escherichia coli produttrice di shigatoxin (presenza / 25 g) nel formaggio nero al pepe proveniente dall’Italia“, è stato diramato dal Sistema rapido di allerta europeo per alimenti e mangimi (RASFF), che vista l’aggressività del batterio ha evidenziato il “rischio grave”. Anche mangiare un solo pezzo di formaggio potrebbe essere dannoso per la salute, in particolare per l’apparato digerente.

Si attendono chiarimento dal Ministero della Salute in Italia

Le autorità sanitarie della Germania hanno bloccato l’importazione di questo prodotto distribuito alle catene di ristoranti e catene di supermercati dall’Italia. Si attende la segnalazione del prodotto contaminato anche dal Ministero della Salute italiano con la segnalazione dei lotti contaminati.

