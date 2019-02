Formaggio Gorgonzola e crostini Conad ritirati dal commercio, pericoli gravi per la salute, analizziamo nel dettaglio le motivazione del ritiro e i lotti interessati.

Crostini Conad

Il Ministero della Salute ha pubblicato un nuovo allerta, ritirati dal mercato i crostini alla toscana venduti dalla catena di produzione CONAD. Il ritiro si è reso necessario per “POSSIBILE PRESENZA FRAMMENTI DI CORPI ESTRANEI PLASTICI”. La misura è a scopo precauzionale, i lotto interessato è il n. 190123 da 220 g e con data di scadenza 06,07,09/02/19, prodotti dall’azienda GASTRONOMIA TOSCANA SPA nello stabilimento di VIA GORA DEL PERO 22/24 – 59100 PRATO.

Gorgonzola Dop dolce

Dopo la notifica di RASFF su segnalazione dell’Austria del 25 gennaio 2019, il Ministero della salute, ha diffuso un allerta di alcuni lotti di GORGONZOLA DOP dolce. Il richiamo dal mercato riguarda i seguenti lotti:

Igor Blu in confezione da 150 grammi con lotto 00716005 e data di scadenza 16/02/2019 e in formato da 1,5 kg con i numeri di lotto 0073033, 0073034 e 0073036 e data di scadenza 07/03/2019.

Novarì in confezione da 1,5 kg con lotto 0074027 e data di scadenza 07/03/2019.

Bella Italia in formato da 1,5 kg con lotto 0074040 e data di scadenza 07/03/2019.

Casa Leonardi in confezione da 1,5 kg con lotto 0074035 e data di scadenza 07/03/2019 e lotto 0083002 e data di scadenza 08/03/2019.

Colle Maggio in formato da 300 grammi variabili, con lotto 0088003 e data di scadenza 17/02/2019.

Il formaggio Gorgonzola è stato prodotto da IGOR SRL (IT 01 124 CE) con stabilimento in via STRADA NATALE LEONARDI 32 28062 CAMERI (NO) e commercializzato non solo in Italia ma anche nei Paesi UE. Il ritiro si è reso necessario per la presenza del batterio Listeria monocytogenes.