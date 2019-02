Gorgonzola Dop contaminato da Listeria, nuovo richiamo

La scorsa settimana erano stati richiamati diversi lotti di Gorgonzola Dop, e ora il Ministero della Salute ha identificato altri lotti a rischio microbiologico. Il lotto è a marchio Colle Maggio proveniente dallo stesso stabilimento, il batterio presente nell’ambiente e negli animali, puo’ causare la listerosi, una malattia rara e spesso grave.

Il lotto è il numero 0088003, scadenza 17/02/2019, prodotto nello stabilimento Camari, provincia di Novara da IGOR SRL, bollo identificativo IT 001124 CE.

La Listeria monocytogenes, causa la listeriosi, colpisce sia uomini che animali. La Listeria fa parte di una famiglia di batteri composti da 10 specie che si possono trovare nel terreno, nelle piante, nelle acque o negli animali. La listeriosi è molto rara, ha tassi di ricoveri ospedalieri molto alti, arrivando anche a preoccupanti tassi di mortalità.

La trasmissione avviene sia per gli uomini che per gli animali, avviene per via del cibo o mangime, e la trasmissione è a rischio con i contatti uomo/animale. A volte non serve cuocere il cibo a temperature oltre i 65 gradi perchè il batterio Listeria è presente anche in alimenti pronti.

Per garantire la sicurezza dei consumatori, si raccomanda a coloro che siano in possesso del prodotto di appartenenza a questo lotto, di recarsi dove è stato acquistato, restituendolo ci sarà o il cambio del prodotto o il rimborso.

Formaggio Gorgonzola contaminato da Listeria e crostini con corpi estranei, ritiro immediato, lotti e marche