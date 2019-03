Succede in Italia un Hotel ristorante con prodotti alimentari in scarse condizioni igieniche e conservati in ambienti pervasi da escrementi di roditori. Grazie all’operato dei NAS di Pescara, che continuano con i controlli presso i comprensori sciistici abruzzesi, hanno deferito in stato di libertà il titolare di un hotel-ristorante, accusato di aver detenuto per la somministrazione due quintali di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione in quanto congelati con attrezzatura inidonea e detenuti in ambienti pervasi da escrementi di roditori.

Hotel da incubo: distruzione degli alimenti e sospensione dell’attività

Il personale della A.S.L. di Teramo intervenuto sul posto su segnalazione dei militari operanti, ha disposto la distruzione degli alimenti sequestrati e la sospensione immediata delle attività di ristorazione/ cucina.

Il Dirigente del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell’ASL Lanciano – Vasto – Chieti, ha disposto la chiusura di un albergo in provincia di Chieti. La struttura, infatti, era stata segnalata all’Autorità Amministrativa da parte dei Carabinieri del NAS di Pescara i quali, durante un’attività ispettiva, avevano rilevato la presenza di alimenti in cattivo stato di conservazione e la mancanza di requisiti tecnico-strutturali.

