Essenziale per l’organismo, è conosciuto con il simbolo Na, regola diverse funzioni biologiche, tra cui la permeabilità delle membrane cellulari e l’efficienza della pressione osmotica. Essenziale per mantenere l’equilibrio acido-basico dell’organismo, il sodio andrebbe consumato tra 0,6 e 3,5 grammi quotidiani.

Elenco dei 12 alimenti ricchi di sodio

Lo troviamo in molti alimenti, proviamo ad elencarne alcuni:

1)Il sale da cucina, impossibile non pensarlo, lo dovremmo chiamare cloruro di sodio. La dose quotidiana è quella di non superare il cucchiaino da tè, bisognerebbe non aggiungerlo nelle pappe dei bambini, di limitare l’uso del dado, di prediligere quello iodato.

2)Il prosciutto crudo, indubbiamente ricco di sodio, 100 grammi di prosciutto contiene 1200 mg di suddetto elemento, per chi ha problemi di pressione e ritenzione idrica, si consiglia di non consumarlo più di una volta a settimana.

3)Le acciughe, ottimo punto di riferimento per chi ha bisogno di migliorare l’apporto di sodio, importante la presenza di acidi grassi omega 3, ottimi nella prevenzione cardiovascolare.

4)Pancetta arrosto, è un’ottima fonte di sodio, si tratta di un salume co un notevole apporto di calorie e grassi, si consiglia un suo consumo sporadico.

5)Carne e salsicce, fonti di sodio, pochi sanno ad esempio che nelle salsicce industriali, in virtù dell’integrazione di sale come conservante, possiamo trovare la metà della nostra dose raccomandata, lo stesso vale anche per i wurstel.

6)La baguette, fonte nascosta di sodio, pensate che una fettina di pane contiene 250 mg di sodio, è raccomandabile per chi mangia già salato, limitarne il consumo.

7)I nuggets di pollo, tra i più cibi popolari nei fast food, sono un’alta fonte di sodio, se piace questo alimento non diciamo di privarvene, ma di usare il buonsenso nel consumarlo.

8)Il lievito per prodotto da forno, soprattutto quello in polvere, contiene lo stesso sodio contenuto nel sale da cucina.

9)Il merluzzo, contiene parecchio sodio, ricco di omega 3, acidi grassi antiossidanti e ottimi alleati per la salute del cuore.

10)La zuppa di miso, preparata con il celebre condimento ottenuto dalla fermentazione dei fagioli della soia gialla, è un alimento ad alto contenuto di sodio. E’un cibo che fa molto bene, il miso ha come caratteristica la presenza di tutti gli amminoacidi essenziali e da importanti proprietà preventive per il cancro.

11)Il caviale, alimento raffinato, ricco di sodio, ottimo per la sua presenza di proteine ad alto valore biologico, di vitamina A e di vitamina D. Ha una presenza molto alta di colesterolo, che però influisce poco, in quanto il caviale si consuma in modo moderato.

12)I capperi, hanno una buona presenza di sodio, in loro c’è la presenza di quercetina e rutina, sostanze con una forte carica di antiossidanti. Regolano il sistema immunitario, stimolano l’attività dei fagociti.

