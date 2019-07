I 7 salumi buoni per la dieta con meno calorie

Fare una dieta, mangiare sano, vuol dire variare il più possibile l’alimentazione, e perché no, se piacciono si possono includere anche i salumi. Basta informarsi in maniera dettagliata sulla composizione e dell’apporto calorico sui singoli salumi, esistono diverse alternative con poche calorie, ora ne elenchiamo 7, ecco l’elenco completo.

7 salumi che si possono utilizzare nelle diete

1) Il prosciutto crudo, privo di carboidrati e ricco di proteine, il suo apporto energetico è di poco superiore alle 230 calorie/100 grammi. È controindicato per chi ha il colesterolo alto, ottimo per chi segue una dieta dimagrante. Nella versione magra, risulta estremamente digeribile e adatto per chi soffre di gastrite.

2) Bresaola

La bresaola, povera di grassi e ricca di proteine, apporto calorico di 151 calorie/100 grammi. Apporto lipidico basso, ottima per le diete dimagranti. Le sue proteine sono ad alto valore biologico, utili per il recupero di energie e l’ottimizzazione della muscolatura. Importante anche la presenza di zinco e fosforo, e del super ossidante come la vitamina E.

3) Il prosciutto San Daniele

Ricco di proteine nobili, fosforo, zinco e potassio, 270 calorie/100 grammi. Grazie alla sua alta digeribilità, il suo consumo è consigliato agli sportivi, ai bambini e agli anziani.

4) Il cotechino

Protagonista assoluto sulle tavole all’ultimo dell’anno, apporta 250 calorie/100 grammi. Di origine povera, preparato per sfruttare le carni meno pregiate del maiale, ha un impasto formato quasi totalmente da cotica di maiale e ha le sue origini dal territorio di Modena.

5) Il prosciutto cotto

Ottima fonte di proteine, apporta 130 calorie/100 grammi, sconsigliato per chi soffre di intolleranze al lattosio, nella sua preparazione c’è il latte in polvere. C’ è nella sua composizione, presenza di ferro e zinco.

6) La mortadella

È impossibile non citarla, con 288 calorie/100 grammi, la mortadella si contraddistingue anche per le medesime percentuali di colesterolo della carne bianca, spesso raccomandata nelle diete dimagranti onnivore. Da menzionare, la presenza di vitamina B1 e B2.

7) La pancetta di tacchino

Ottima per un pranzo veloce, accompagnata da un panino o mangiata anche da sola, 250 calorie/100 grammi, è uno dei salumi con più gusto e con meno calorie. Da segnalare il suo contenuto proteico e il basso contenuto di grassi.