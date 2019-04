Il cancro non lascia respiro “Io voglio vivere”, lottiamo insieme

Ho letto l’articolo stamattina: Il cancro ci uccide: “Io voglio vivere” il grido dei ragazzi di Siracusa. Visto che le cose non accadono per caso, volevo informarvi che ho scritto un libro dal titolo io voglio vivere, dove racconto la mia esperienza di malattia. Anch’io ho il cancro e da tempo grido con forza io voglio vivere. Lo dico agli altri pazienti durante i convegni e i seminari, lo dico durante gli eventi.

Giacomo Giurato: “Io voglio vivere”

“Io voglio vivere”, una biografia che si legge come un romanzo, scritto per i pazienti oncologici e i loro familiari, vuole essere un punto di riferimento per affrontare le difficoltà legate alla gestione della malattia. È anche un inno alla vita, un invito a non mollare, a non smettere mai di volere, ad ogni costo, un futuro. Esserci per l’altro, dedicare la propria esistenza al fratello in difficoltà, rappresenta la missione dell’autore, impegnato nella sua personale battaglia contro il cancro. “Irredimibile ed irrefrenabile giullare, innamorato della vita”.

Il cancro porta via le nostre vite, i nostri cari, ci lascia un vuoto dentro, una disperazione….

Lottiamo insieme, tutti uniti nel dolore, nell’amore per la vita, facciamo arrivare la nostra voce… Inviatemi le vostre storie, raccontatemi il vostro dolore, la vostra voglia di cambiare questo mondo, non permettiamo agli altri di girarsi dall’altra parte, noi ci siamo e siamo uniti… combattiamo per il diritto alla vita. Scrivetemi a: [email protected]

La petizione di Don Palmiro, firmatela tutti è un grido alla vita: Morti di tumore in forte aumento, diritto alla vita. Firma la petizione di Don Palmiro Prisutto

