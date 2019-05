Il sedano, come può aiutare a farci perdere peso con un infuso

Non parliamo solo di dieta per la prova costume, per l’estate e per il maro, ma parlliamo più che altro di benessere, di stare bene ed in salute per sé stessi. E qui parliamo, dunque, del sedano. Certo, prima di introdurlo dobbiamo dire che da solo non basta: bisogna stare attenti a tavola, mangiare il giusto e necessario, evitare cose che non ci possono far bene, ma anche fare tanto sport. Infatti, un modo per poter stare sani è fare qualsiasi tipo di sport, dalla piscina, alla corsa, dalla bicicletta ad una semplice passeggiata di più di 30 minuti al giorno.

Sedano un grande alimento che ci aiuta a perdere peso

Ma torniamo a parlare del sedano e di come può essere un grande alleato per farci sentire meglio. Il sedano ha numerosi benefici, tra cui anche quello di far perdere peso alle persone in eccesso. Questo avviene perché il sedano tende ad aumentare il ritmo metabolico e ad espellere le tossine in eccesso presenti nel nostro organismo. Possiamo mangiarlo o crudo, quindi così com’è, oppure facendoci un infuso. Vediamo come bisogna farlo.

Il sedano al servizio della nostra salute, come preparare l’infuso

Allora, altro vantaggio, a questo punto, è anche la facilità con cui l’infuso di tale ortaggio viene preparato. Infatti, non necessita di grandi operazioni. Come prima cosa, deve servirci lui, il nostro protagonista, il sedano, o meglio un suo gambo. Lo si deve lavare per bene, pulirlo, ed infine tagliarlo a pezzi. Altro ingrediente è l’acqua, o meglio 2 litri di acqua. Come bisogna procedere? Bisogna far bollire il sedano nell’acqua per alcuni minuti, per poi filtrare l’infuso e berlo un po’ alla volta durante la giornata.

Quindi, non avete più scuse per non prendervi cura di voi stessi. Infatti, se per lavoro, per scuola o per altri motivi, siete costretti a stare fuori casa, potete portarlo sempre con voi mettendo l’infuso, già filtrato, in una bottiglia piccola. Inoltre, disseta anche. Vi consigliamo di berlo all’incirca per due settimane, al cui termine sicuramente vedrete dei risultati soddisfacenti.

Con questo, vogliamo aggiungere che non dovete nutrirvi solo di esso, ma dovete mangiare sano e fare sport per stare bene.